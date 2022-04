Feijóo critica que Sánchez dé lecciones en el caso comisiones de mascarillas

El nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tildado de sarcasmo que el Gobierno de España, comenzando por el presidente, Pedro Sánchez, pretenda dar lecciones de honorabilidad al respecto de la compra de las mascarillas por parte del Ayuntamiento de Madrid.

Feijoo ha respondido así a las declaraciones este martes del presidente del Gobierno, que ha rechazado la bajada generalizada de impuestos que propone el PP y, tras mencionar los polémicos contratos de compra de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, ha dicho que "el impuesto más caro que pagan los ciudadanos es la corrupción".

No sé muy bien a qué se refiere el presidente, porque si no recuerdo mal tiene a cuatro altos cargos del Gobierno imputados, prestando declaración en los juzgados por la compra de material sanitario durante la pandemia. A un alto cargo del Ministerio de Hacienda y a tres del Ministerio de Sanidad, ha dicho Feijóo durante un acto en O Porriño.

Que el Gobierno dé instrucciones o ejemplos a otras instituciones es cuando menos un sarcasmo, ha añadido Feijóo, quien ha recordado que nadie del PP está imputado por este asunto.

El gobierno de España tiene cuatro altos cargos imputados. Y que hoy el presidente del Gobierno intente dar lecciones sobre honorabilidad Pues mire, la honorabilidad se demuestra todos los días, ha subrayado Feijóo.

No tengo ninguna duda sobre la honestidad de mis compañeros, si la tuviera la diría. Como no la tengo lo digo con igual franqueza, no tengo dudas al respecto, ha concluido. EFE

1011804

rmb/am/as