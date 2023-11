Feijóo convoca concentraciones contra la amnistía en toda España el próximo domingo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado concentraciones el próximo domingo, 12 de noviembre, en las capitales de provincia de España en contra de los pactos de Pedro Sánchez para su investidura y de cesiones como la amnistía del procés.

Ante la Junta Directiva Nacional de su partido, que reúne a dirigentes, parlamentarios y barones, Feijóo ha señalado que no les amedrentarán y actuarán en todas las instancias contra la amnistía o las quitas de la deuda catalana pactada entre PSOE y ERC.

El domingo 12 a las 12.00 horas el PP se concentrará en todo el país, una iniciativa que endurece la respuesta ante lo que el PP considera un "ataque al Estado de derecho" y "el mayor retroceso democrático de nuestra historia".

El PP deja atrás el formato mitin, que empleó en Madrid, Toledo, Málaga o ayer en Valencia, y da el salto a convocar concentraciones abiertas a toda la ciudadanía y partidos para dar voz al enfado y el malestar que captan en la ciudadanía.

Génova organiza ya estas convocatorias, sin que haya por el momento ubicación para la de Madrid, y lo hace después de haberse visto, según dicen fuentes de la dirección, desbordados por la asistencia a los actos de partido de las últimas semanas.

"Primero, vamos a seguir, segundo, no nos van a silenciar, tercero, no nos van a callar y cuarto, no nos van a parar", ha recalcado Feijóo en su intervención ante la Junta Directiva Nacional, donde no ha aludido expresamente a las protestas durante este fin de semana ante la sede del PSOE en Ferraz, en las que participó Esperanza Aguirre.

La respuesta del PP será además de en la calle, en "los ayuntamientos y comunidades autónomas", gobiernen o no, "con la mayoría absoluta en el Senado y como grupo parlamentario en el Congreso" y, ha agregado Feijóo "con un rotundo no a la investidura de Pedro Sánchez y un rotundo sí a la libertad, igualdad y dignidad de los españoles".

Aunque Feijóo no ha nombrado las protestas en Ferraz sí se han pronunciado al respecto, preguntados por los periodistas, los presidentes autonómicos y barones del PP, que apoyan la expresión del enfado ciudadano, aunque algunos, como el murciano Fernando López Miras no ven con buenos ojos que haya concentraciones no comunicadas a la Delegación del Gobierno.

A la Junta Directiva Nacional han acudido la mayoría de dirigentes del PP, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso o los presidentes de Aragón, Jorge Azcón, Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, o Extremadura, María Guardiola, aunque ha habido ausencias como las de Juanma Moreno (Andalucía) y Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), en Londres por una feria de turismo.