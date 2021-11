Feijóo considera normal que Ayuso quiera presidir el PP madrileño

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, considera que es "normal" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiera optar a liderar el PP madrileño y ha instado a "bajar el ruido" sobre este proceso congresual "que no beneficia a nadie y mucho menos a los que lo generan" y al propio partido, ha advertido.

En declaraciones en la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, ha asegurado que "sería muy sorprendente" que Díaz Ayuso no quisiera presidir el partido en la comunidad, al tiempo que ha eludido pronunciarse sobre si en este conflicto ante el congreso autonómico está con la presidenta madrileña o con el presidente del PP, Pablo Casado.

"El ruido no beneficia a nadie, no beneficia al partido, y yo, si no le importa, no me gustaría participar en él", ha respondido a una pregunta a este respecto.

También ha recordado que ya hace tiempo que se ha pronunciado sobre la candidatura de Ayuso y no ha cambiado de opinión, y le parece que "que la presidenta de la Comunidad quiera presidir el partido es una cuestión normal".

Además, ha recordado que el congreso autonómico "aún no está convocado" por lo que ha instado a dejar que "las cosas se sosieguen" y este cónclave se convoque para después, posteriormente, ver "cuáles son los compañeros que se presentan y los afiliados de la comunidad de Madrid tendrán derecho a decidir".

"Me sorprendería mucho que la presidenta de la Comunidad de Madrid diga que no quiere presidir el partido en esa comunidad. Viene siendo habitual en el PP que esto ocurra, que los presidentes autonómicos presidan sus partidos: claro, que para eso hay que ganar el congreso", ha concluido a este respecto.

Ya con anterioridad, en la misma rueda de prensa, había señalado que "lo inteligente" es esperar a que se convoque el congreso, que se presenten las candidaturas "que se consideren oportunas", que gane "la candidatura mejor" y empezar a gestionar el PP de Madrid "postcongreso".

Para él es "evidente" que hay "grandes líderes políticos" en la Comunidad de Madrid, y ha nombrado específicamente a Ayuso y al alcalde la capital, José Luis Martínez Almeida.

Y ha lamentado que exista un "interés" por "hacer mucho ruido" alrededor del congreso del PP de Madrid, algo que no le parece "muy inteligente" porque "lo inteligente" es participar en él cuando se convoque y "bajar el ruido" pensando que el PP es "la única alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez.