Feijóo se compromete a ser el presidente de todos los hispanos en España

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este sábado a ser el presidente de "todos los hispanos" en España y les ha garantizado que no les defraudará si gana las elecciones y consigue ser el próximo presidente del Gobierno.

"Trabajaré por la hispanidad en mi país. Me comprometo desde el primer instante y os aseguro que no os defraudaré", ha señalado Núñez Feijóo, en un acto organizado en Madrid por el PP Europeo con los hispanos residentes en España, en coincidencia con la cumbre Iberoaméricana que se celebra este fin de semana en Santo Domingo.

Un acto que el presidente del PP ha calificado de "fracaso diplomático" porque es la única cumbre entre Europa y América que se va a producir cuando este país va a asumir la Presidencia del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023.

"España tiene que ser el puente fundamental entre Europa y América Latina", ha dicho el líder del PP, para a continuación asegurar que esto no puede ser un "eslogan político", sino "el principio rector de la política española".

Feijóo, que ha sido interrumpido en varias ocasiones al grito de presidente, ha defendido la necesidad que España sirva de "puerta de entrada a las instituciones y a los mercados del resto de la UE de todos los países hispanoamericanos".

Por eso, ha insistido, que el Gobierno de España debería aprovechar la Presidencia de turno de la Comisión para hacer la mayor integración de la Unión Europea en Latinoamérica.

Concretamente, se ha referido que a través de la Presidencia del Consejo se cierre el acuerdo con Mercosur -un mercado de más de 700 millones de personas-, así como con Chile y México.

Feijóo ha apuntado que, junto a estos grandes acuerdos, es necesario adoptar otras medidas como la supresión del visado con Ecuador, al igual que hizo el expresidente Mariano Rajoy con otro países como Colombia y Perú.

"Me siento orgullo de estar con el pueblo hispanoamericano y no echo de menos reunirme con algunos gobernantes de las naciones hispanoamericanas", ha ironizado, en alusión "a no rendir pleitesía a gobernantes aprendices de autócratas" que utilizan a su pueblo no para mejorar y prosperar, sino para mejorar y prosperar ellos.

El dirigente popular ha indicado que estará "siempre cerca de los que luchan por la libertad y lejos de los que la amenazan y la conculcan", durante su intervención en este acto con hispanos, en el que se han podido ver banderas ondeando de todos los países y pancartas de apoyo al PP.