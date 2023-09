Feijóo clama contra la "indignidad" de la amnistía arropado por miles de españoles

Entre gritos de "presidente, presidente" y arropado por miles de personas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido que ya sea desde un "mitin, una manifestación" o desde el Congreso defenderá una España "de ciudadanos libres e iguales" frente a una posible amnistía que no se votó y que considera una "indignidad" y una "cacicada".

Ante 40.000 personas según la Delegación del Gobierno, 60.000 según el PP, y con el apoyo de su cúpula, del plantel completo de sus presidentes autonómicos y de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, Feijóo ha dicho que responderá a la "cacicada" de la amnistía "cueste lo que le cueste", incluida la presidencia del Gobierno.

Argumenta Feijóo que se podrá discutir "democráticamente si los españoles han votado cambio o no" pero "lo que no votó ningún español, al menos el 94 %, fue un cambio en el régimen constitucional":"Eso no se votó, es un fraude, agravado y reiterado por la misma persona. No vamos a negociar los fraudes".

"No nos llamen tontos a los españoles porque no somos tontos. Lo que hacen solo tiene un nombre, indignidad, unos cómplices, el PSOE actual, y solo un responsable, que está en el Palacio de la Moncloa después de haber perdido las elecciones", ha exclamado Feijóo.

Feijóo responsabiliza directamente al presidente en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de un Gobierno que se sustente en la "amnistía" y también si hay bloqueo o nuevas elecciones y ha cargado contra su "falta de integridad moral y política".

También ha denunciado la "nueva matraca" sobre la "mayoría progresista" porque "ni son progresistas, ni son socialistas, ni son mayoría". "No es socialismo cuando pretenden privilegios para una "élite de políticos en perjuicio de todos, eso no es socialismo, es elitismo político", ha agregado.

El líder del PP ha tirado además de ironía al señalar que si su partido incitase a la rebelión, como le reprochó la izquierda, no tendrían problemas porque "en España el golpismo tiene derechos, primero al indulto, después a la amnistía" y el tercero, ha bromeado, es que les pedirán que les voten, algo que no van a hacer.

Feijóo ha provocado además el aplauso de los presentes al dar las gracias a los 33 diputados de Vox que apoyarán su investidura, a los diputados de Coalición Canaria y UPN y también a "los miembros del PSOE" que "defienden lo que han defendido siempre" y que podrán ser "expulsados" de su partido, pero son reconocidos por la mayoría como "hombres y mujeres de Estado".

"Esto no va de partidos ni de bloques, ni siquiera de territorios, porque buena parte de las personas que están pasando más perjuicios son los que viven en Cataluña y País Vasco, va solo de ilegalidad, va de principios, de tenerlos o no, de derechos, de conservarlos o perderlos y de que nadie puede ser más que nadie en la España constitucional", ha defendido Feijóo.