Feijóo cierra su investidura señalando a Sánchez por su silencio: "Quien calla, otorga"

El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado la segunda jornada del debate de investidura, en el que se celebrará la primera votación, criticando el silencio del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez: "Quien calla, otorga".

"De esta sesión puedo salir como presidente o no, lo veremos. Pero les aseguro que saldré con mis principios y con los 11 millones de votantes", ha subrayado Feijóo en su última intervención en la tribuna antes de que empiece la votación.

El líder del PP ha recalcado que en estos dos días de discusiones, "nos hemos retratado todos con nuestras palabras y nuestros silencios" y ha reiterado que el debate ha servido para dejar claro que ha ganado las elecciones del 23 de julio.

"Lo que no nos pueden quitar es haber ganado las elecciones del 23 de julio y eso, no nos lo quitarán jamás. Estamos aquí para que no se borre el resultado electoral, para que no se arrincone, ni se anule, ni se silencie a más de 11 millones de votantes", ha insistido.

Feijóo ha incidido en que también se va "con muchas lecciones aprendidas" tras escuchar a todos los grupos parlamentarios menos al presidente del Gobierno en funciones, que "ha preferido escapar para no decir la verdad sobre sus negociaciones, sobre las exigencias a las que está sometido y sobre su posición sobre la amnistía".

"Quien calla otorga, señor Sánchez...veremos la intensidad de su silencio y lo que le exigen", le ha puntualizado tras señalar que de esta investidura saldrá con su "integridad política y personal intacta. Igualdad, libertad y dignidad".

Por su parte, en el último turno de portavoces, Cuca Gamarra, del PP, ha alabado la "valentía" de Feijóo por presentarse a la investidura "sea cual sea el resultado" y ha asegurado que el silencio de Sánchez en este pleno lo "delata".

En su opinión no quiere hablar de que está dispuesto a "vender a España a costa de lo que sea, a costa de conseguir un único y exclusivo interés personal".

Tras el cierre del debate a cargo de Feijóo se celebra la primera votación en la que necesita mayoría absoluta para ser investido en que con toda seguridad no prosperará ya que solo cuenta con el apoyo de 172 diputados.

La votación es por llamamiento a cada diputado, es decir, se nombra a los diputados uno a uno, por orden alfabético a partir de una letra elegida al azar, para que en voz alta digan "sí", "no" o "abstención" a la investidura de Feijóo.