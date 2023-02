Feijóo celebra la falta de rigor técnico del Gobierno en reforma malversación

Los Llanos de Aridane (La Palma).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este viernes que la falta de "rigor técnico" del Gobierno en la reforma del delito de malversación pueda dar pie a una condena con penas de cárcel para dirigentes de ERC acusados de organizar el 1-O.

Feijóo, de visita a la isla de La Palma, se ha referido a la petición de la Fiscalía de siete años de cárcel para el diputado de ERC y ex alto cargo del Govern, Josep Maria Jové, y seis y tres meses para el presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, al aplicarles la modalidad agravada de malversación, además de prevaricación y desobediencia.

El líder de los populares ha indicado que el Gobierno "intentó eliminar el delito de sedición en España y lo consiguió", todo ello "en función de los intereses de los independentistas" y del propio ejecutivo, pero adoleció del mismo "rigor técnico" a la hora de rebajar el delito de malversación.

"Cuando coinciden la Fiscalía y la sala del Tribunal Supremo, me alegro de que el Gobierno se haya equivocado y no pueda darle a los independentistas lo que exigían" a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado, ha dicho.

Y ha añadido: "si tenemos alguna posibilidad legal de no rebajarle las penas por malversación a los independentistas, me alegro mucho. Y también, si hubiese alguna posibilidad de no rebajar penas por malversación a cualquier político o funcionario que haya usado dinero público de forma ilegal".

Según Feijóo, "el Gobierno acredita que ni siquiera acierta en los compromisos con los independentistas, y que no es capaz de redactar leyes para conseguir los fines que tenía previsto cuando modificó la ley".