Feijóo carga contra los indultos a quienes "siguen amenazando y humillando a las instituciones del Estado"

El líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra los indultos a los líderes políticos catalanes del 'procés', quienes "siguen amenazando" y "siguen humillando a las instituciones del Estado".

En declaraciones a los medios este lunes en Ourense antes de participar en la junta directiva provincial del PP, Núñez Feijóo ha insistido en que los indultos "van a ser un error porque no se dan las condiciones para aprobar nueve indultos a nueve políticos saltándose al Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado, saltándose toda la práctica anterior de indultos".

"Parece ser que indultar, a los que han delinquido les parece mal, hoy acaban de decir que es lo mínimo que se puede hacer y que es una acreditación de la debilidad del Estado; por tanto, siguen amenazando, siguen planteando cuestiones inadmisibles, siguen humillando a las instituciones del Estado", ha censurado.

Núñez Feijóo reprueba que "humillan al poder judicial, humillan al poder ejecutivo, humillan a las Cortes Generales, humillan a los propios ciudadanos". "Es una actitud tan chulesca que es impropio de una democracia como España pedir a los indultados que acepten los indultos, y la respuesta que recibimos de los presuntos indultados es más chantaje, más humillación y más soberbia", prosigue en sus reproches.

El líder de los populares gallegos había advertido que no se daban las condiciones para esta medida, pero, "a medida que va pasando el tiempo, ya se acredita que se está en un supuesto de error grave del Gobierno".

"El Gobierno puede rectificar, a mí me gustaría que lo hiciera; pero me da la sensación que la legislatura de Pedro Sánchez depende, justamente, de los indultados y ellos lo saben, por eso le chantajean antes del indulto, durante el indulto y me temo que posteriormente también después del indulto", opina el líder de los populares gallegos.