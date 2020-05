Feijóo busca el mejor momento sanitario para elecciones y no descarta julio

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este viernes que para la nueva convocatoria electoral "falta por despejar la incógnita de en qué quincena o semana va a haber menos posibilidades de rebrote" de la pandemia del coronavirus y, preguntado expresamente por el mes de julio, ha dicho que quiere "acertar" con el mejor momento sanitario.

En una conferencia de prensa telemática tras la reunión del Consello de la Xunta, Núñez Feijóo ha considerado que con la enmienda del PNV aprobada esta semana para la extensión del estado de alarma, tanto él como el lehendakari, Íñigo Urkullu, podrían convocar elecciones, tras la suspensión de las previstas para el 5 de abril, cuando lo consideren oportuno aunque continúe esta situación.

Urkullu prevé reunir a los grupos políticos del País Vasco el próximo jueves y después tomará una decisión, si bien ya ha manifestado su idea de convocar esos comicios para el próximo mes de julio.

Núñez Feijóo ha coincidido con el lehendakari en la necesidad de que los gobiernos "tengan respaldo en las urnas y tiempo suficiente para tomar decisiones", ya que son precisos ejecutivos fuertes para afrontar la situación económica y social que se avecina, ha dicho, y las legislaturas tanto en País Vasco como Galicia acaban el próximo mes de octubre.

"No tengo dudas de que el estado de alarma no impedía la celebración de elecciones", ha dicho en su comparecencia Núñez Feijóo, que ha agradecido a la mayoría de los grupos en el Congreso que no se opusieran a la celebración de elecciones, bien con el apoyo a la enmienda del PNV bien con la abstención.

En su intervención ha indicado que si bien se tomó la decisión de suspender las elecciones en base a "la declaración de un estado de alarma concreto", no se debe interpretar que esa decisión esté vinculada a un caso de prórroga "indefinida" de esta figura, ya que "si no las legislaturas también se prorrogarían de forma indefinida", ha opinado.

De todos modos, no ha aclarado si será preciso modificar el decreto gallego que suspendió las elecciones, que indica que la convocatoria de eleccionesse activará "en el plazo más breve posible, oídos los partidos políticos", una vez levantada la declaración del estado de alarma y del estado de emergencia sanitaria (en Galicia).

Durante su intervención ha asegurado que le sorprendieron "algunas cuestiones" manifestadas ayer jueves en el Parlamento por los distintos grupos políticos durante su comparecencia en la Diputación Permanente, un hecho que ha achacado a que los partidos, incluido el suyo, "vislumbran que antes o después" se entrará en periodo electoral.EFE

flh/am/jlg