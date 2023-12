Feijóo y Ayuso convocan el domingo a una nueva protesta contra Sánchez, que ven "más justificada" por la cita PSOE-Junts

El PP asegura que esta concentración, en el Templo de Debod de Madrid, será un acto "reivindicativo" en defensa de la Constitución

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han llamado a participar este domingo en una nueva protesta contra la ley de amnistía que ha pactado Pedro Sánchez con los independentistas y que pretenden convertir en un acto "reivindicativo" a favor de la Constitución, que cumple 45 años la próxima semana.

Los 'populares' consideran que esta concentración, que tendrá lugar a partir de las 12.00 horas en el madrileño Templo de Debod, está todavía "más justificada" por la reunión que tienen previsto celebrar PSOE y Junts este fin de semana en el extranjero con asistencia de un mediador internacional, según han señalado a Europa Press fuentes del partido.

Feijóo considera una "humillación" que el Gobierno de Pedro Sánchez sea controlado a distancia por los independentistas de Junts, el partido de Carles Puigdemont. "Yo pido disculpas a todos los españoles por la humillación a la que nos está sometiendo el Gobierno de Sánchez", afirmó el viernes, para exigir a Sánchez que desvele quién es el mediador internacional y quién le paga.

VOX ASISTIRÁ A LA PROTESTA EN EL CENTRO DE DEBOD

Vox ya ha anunciado que asistirá de nuevo esta protesta del PP, como ya hizo con la que se celebró el pasado 12 de noviembre en la Puerta del Sol de Madrid y en otras capitales de provincia para rechazar la amnistía.

Por lo pronto, el partido de Santiago Abascal ha confirmado que estará presente el secretario general del Grupo Parlamentario Vox, José María Figaredo, si bien no ha precisado que tenga previsto acudir después a la sede socialista de Ferraz, como hicieron miembros de esa formación en la anterior movilización del PP en Madrid.

En esta ocasión, la explanada del Templo de Debod se encuentra a poco más de 800 metros de la sede socialista de la calle Ferraz, donde decenas de personas llevan casi una treintena de noches manifestándose en contra de la Ley de Amnistía y el recién formado gobierno de Pedro Sánchez.

Muchas de esas protestas en Ferraz, que ha apoyado Vox y su sindicato Solidaridad, han acabado con disturbios y detenidos por parte de la Policía. Sin embargo, los 'populares' han expresado estas semanas su condena a esos hechos delante de la sede nacional de los socialistas.

De hecho, fuentes del PP han subrayado que los actos el PP son "pacíficos". "Somos garantía de canalizar de forma cívica un malestar social creciente", han añadido las fuentes consultadas, que han añadido que se trata de un acto "abierto" al que puede asistir todo el que quiera.

UNA PROTESTA PARA "DEFENDER LA CONSTITUCIÓN"

Feijóo ha elegido esta explanada, que ofrece unas bonitas vistas de Madrid, para llevar a cabo este acto "reivindicativo" en defensa del texto constitucional, que cumple 45 años. Según los 'populares', ese homenaje debe hacerse con "mayor intensidad" este año porque "quizá sea el último de la Constitución" tal y como la conocen actualmente.

El PP ha dejado claro estos días que seguirá con sus movilizaciones en la calle. "Nosotros no nos vamos a callar. Consideramos que la responsabilidad que tenemos es una responsabilidad máxima. En mi opinión, tenemos una responsabilidad superior a la de Gobierno, porque es un Gobierno irresponsable", declaró Feijóo hace unos días.

Ayuso ha llamado también a participar en esta concentración, en la que también tomará la palabra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "Defendamos la igualdad de todos, alcemos la voz para decir a Sánchez que España no se vende y no a la amnistía", ha señalado el PP en su cuenta oficial de Twitter, con el hashtag 'España no se rinde'.

Aparte de buscar liderar el frente "institucional, político y jurídico" contra la ley de amnistía, los 'populares' no quieren descuidar el frente social y ahí compiten con Vox por capitalizar el descontento y malestar social con la Ley de Amnistía.

El PP ya promovió protestas en todas las capitales de España el pasado 12 de noviembre. En el caso de Madrid, que se celebró en la Puerta del Sol y las calles aledañas, esa movilización contó con la asistencia de unas 80.000 personas, según la delegación del Gobierno, aunque el partido la cifró en más de 500.000 personas.

Hace dos semanas, Feijóo y cargos del partido asistieron en la plaza de Cibeles de Madrid a la concentración contra la amnistía que promovieron más de un centenar de asociaciones de la sociedad civil, a la que también acudió el presidente de Vox, Santiago Abascal. Los organizadores cifraron en casi un millón los asistentes mientras que la Delegación del Gobierno habló de 170.000 personas.

A diferencia de las anteriores, aunque en algunas provincias han movilizado militantes, los 'populares' no aspiran a una concentración tan multitudinaria este domingo, máxime cuando se celebrará al aire frío y la temperatura mínima será de tres grados.

Eso sí, es nuevo el escenario elegido para esta protesta: el parque del Templo de Debod, un edificio del antiguo Egipto que llegó a Madrid en 1972 como regalo para agradecimiento por la ayuda de España para salvar los templos que peligraban por la construcción de la presa de Asuán.