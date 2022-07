El PP de Feijóo avanza en su renovación orgánica

El PP continúa desde este viernes, con el congreso del PP de Murcia, su renovación orgánica, en el que la nueva dirección de Alberto Núñez Feijóo, que presume de dar autonomía a los territorios, mantiene algunas de las apuestas de Pablo Casado, como la de María Guardiola en Extremadura o Manu Reyes en Barcelona.

Desde que asumió la presidencia, Feijóo ha trasladado en varias ocasiones la premisa que ahora rige en el PP: "tenemos una serie de reglas, es muy importante ganar y si un candidato gana tiene el respaldo del partido, si pierde, tiene un problema, el candidato en primer lugar y el partido en segundo lugar". Continuismo ante los éxitos electorales, cambios donde no ganan.

Los congresos que el PP celebra antes de las vacaciones de verano confirman esta máxima. En la Región de Murcia, el actual presidente autonómico, Fernando López Miras, repetirá al frente del partido en el congreso que empieza hoy y al que acudirá Feijóo.

Por contra, en Extremadura José Antonio Monago ha dado un paso atrás tras 14 años al frente del PP extremeño, siete de ellos en la oposición. Le sustituirá María Guardiola, en su día apuesta de Casado, y que llega al cónclave como candidata única.

Génova ha destacado que todos los congresos celebrados desde la llegada de Feijóo, como el de Madrid o el de Galicia, han sido a lista única. Aseguran que es muestra de unidad.

En Barcelona, Manu Reyes, exalcalde de Castelldefels y afín a Casado, buscará el 23 de julio mantenerse al frente del PP provincial, que comanda al frente de una gestora desde la primavera de 2021. En la anterior etapa su nombre figuró en quinielas para suceder al presidente del PP catalán, Alejandro Fernández.

Además, a la vuelta del verano el PP intensificará la renovación orgánica pendiente porque los populares quieren centrarse cuanto antes en preparar las candidaturas a las elecciones locales y autonómicas de la futura primavera.

Habrá cambios con seguridad en el PP de La Rioja, donde José Ignacio Ceniceros no optará a la reelección y no es previsible que le sustituya Cuca Gamarra, porque pese a ser la mejor situada en Génova no quiere perder su perfil en Madrid. También están pendientes los congresos de Cantabria o Asturias.

En Navarra, donde es previsible la salida de Ana Beltrán como presidenta de la formación, el PP quiere resolver en primer lugar su relación con UPN y la marca de Navarra Suma, después del cisma que provocó la reforma laboral, cuando Sergio Sayas y Carlos García Adanero votaron en contra, saltándose el criterio de su partido y fueron expulsados.

Además, el PP confía en que algunos de los barones del PP en la oposición logran teñir de azul su territorio en las próximas elecciones. Es el caso de Paco Núñez en Castilla-La Mancha, Manuel Domínguez en Canarias, Marga Prohens en Baleares o Carlos Mazón en la Comunitat Valenciana.

El PP también trabaja ya en corregir sus dos puntos débiles: País Vasco y Cataluña. La renovación orgánica, apunta Génova, no es urgente en este caso, pero Feijóo ha multiplicado su presencia en ambos territorios y ha dado un toque de atención al partido para que conecten de nuevo con los votantes.