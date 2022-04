Feijóo asume un relevo rápido: la estabilidad de la Xunta está garantizada

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, comparte con la mayoría de afiliados del PP la necesidad de que su relevo, tras asumir el liderazgo nacional del PP, sea "ordenado y rápido" y que acredite la unión del partido en la comunidad, con el objetivo por encima de todo de "garantizar la estabilidad del gobierno de Galicia".

"La estabilidad del gobierno de Galicia está garantizada", ha enfatizado Feijóo en una rueda de prensa en A Coruña, donde esta mañana se ha celebrado el Consello de la Xunta y en la que se ha manifestado al respecto "sin ningún atisbo de duda".

El relevo de Núñez Feijóo en la Xunta y en el partido centra parte de la actualidad política en Galicia en estos días, por lo que se espera la convocatoria de un congreso para elegir al candidato a la Xunta para las elecciones autonómicas que no debería ir más allá del verano de 2024.

No obstante, también se puede convocar una junta directiva del PP y designar sucesor, el mandato actual finaliza en algo más de dos años, por lo que ambas opciones, la junta y el congreso, "son válidas", ha aclarado, y ha explicado que se activará el proceso de sustitución conforme a lo previsto.

La actitud de todos los miembros del PPdeG está siendo "impecable", ha subrayado Feijóo, que ha aclarado, sobre la elección de su sucesor, que mantendrá conversaciones con todos, también los presidentes provinciales, ya lo ha hecho con algunos, y que se cumplirá la normativa del PP "taxativamente".

En todo caso, cuenta con la colaboración de todos en esta "repentina transición" llena de "tranquilidad y normalidad democrática" con el objetivo de que este relevo sea "ordenado". "Es lo que Galicia merece", ha dicho.

Por ello ha querido trasladar su satisfacción con su equipo, que no tendrá que mantener necesariamente a su sucesor, una cuestión sobre la que no se posicionará, porque "no cambia el partido que gobierna en Galicia, de 42 escaños solo va a cambiar uno", el suyo, al que accederá un diputado por Caldas de Reis.

En cuanto presente su renuncia, todo el gobierno está en funciones, habrá una sesión de investidura y se elegirá un nuevo presidente, que tomará posesión y formará gobierno. EFE

