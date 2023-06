Feijóo asegura que PP "será el partido que más territorio gobierne en Baleares", lo que "motiva a responder con ilusión"

El presidente 'popular' defiende la modernización del turismo como "palanca determinante de la economía española"

Prohens asegura que en las Islas "el acuerdo no es solo necesario, sino que es posible"

El presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el Partido Popular será "el que más territorio gobierne en Baleares", lo que "obliga y motiva a responder con ilusión" a los votantes.

Así se ha expresado Feijóo este jueves en el marco de la Junta Directiva del PP balear, celebrada en el Centro de Convenciones Hipotels Platja de Palma, donde se ha mostrado "tremendamente orgulloso" por el "momento histórico" que está viviendo su partido "desde el punto de vista de éxito electoral".

"Marga Prohens será una magnífica presidenta de la Comunidad", ha valorado Feijóo, insistiendo en que ahora es el momento de iniciar "un ciclo de esperanza, de ilusión, en el que hay que observar cuáles son los principales problemas para buscar soluciones, no endeudar".

En esta línea, el 'popular' ha recordado que "después del triunfo viene la responsabilidad", porque sabe "que la confianza es un préstamo que caduca y vence a los cuatro años" en función de la gestión dada.

"Vamos a exigir una enorme responsabilidad, porque hemos sido el partido más votado y vamos a ser el partido que más territorio gobierne en estas Islas, lo que nos motiva y obliga a responder con ilusión a los que están ilusionados con nosotros", ha reiterado Feijóo.

Durante su intervención, el presidente del PP nacional ha resaltado también que "el 28 de mayo solo fue el primer capítulo" y que ahora tienen "la gran oportunidad, desde Baleares, de acreditar que la modernización del turismo es una palanca determinante de la economía española".

"Mi objetivo sigue siendo superar la política de bloques, aunar a la sociedad y que gobierne quien haya ganado las elecciones; no tiene ni trampa ni cartón", ha finalizado Feijóo, no sin antes augurar que la próxima vez que venga a Palma se dirigirá a Prohens como presidenta de la Comunidad. "A mi me gustaría que me dijeran 'Señor presidente del Gobierno'", ha finalizado.

"EL ACUERDO NO ES SOLO NECESARIO, SINO QUE ES POSIBLE"

La presidenta del PP balear, Marga Prohens, ha resaltado, por su parte, la "responsabilidad y obligación" de su formación de "llevar a Feijóo a la Moncloa". "Antes de lo previsto, sí, pero mucho mejor", ha añadido la 'popular', quien ha enfatizado que "la cuenta atrás para que Feijóo sea el presidente de todos los españoles ya ha empezado".

Durante su discurso, Prohens ha vuelto a celebrar la "victoria histórica e incontestable" del PP en Baleares en las elecciones del 28M, frente "a los que creían que con política de titulares la gente no se daría cuenta de que todo era una enorme mentira".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En este punto, ha recordado la ronda de contactos que ha mantenido con todos los partidos, menos con Unidas Podemos, cuya única diputada "no quiso asistir", y ha remarcado que sólo Vox --además de Sa Unió-- les tendió la mano para negociar.

"El acuerdo no es solo necesario, sino que es posible. Expresamos que seríamos respetuosos con los votantes de todos los partidos, y el principal punto de acuerdo entre los votantes de ambas formaciones --PP y Vox-- es la necesidad imperiosa de cambio en las políticas e instituciones de Baleares", ha valorado Prohens.

Por tanto, ha reconocido que "el tiempo apremia", pero ha pedido "confianza y paciencia", ya que están trabajando pensado "únicamente en lo mejor para Baleares", en que su programa "es el que ha logrado en solitario la confianza" y en que es posible "formar gobierno y aplicar como primera medida una amplia bajada de impuestos y la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones".

Antes de finalizar su discurso, Prohens ha criticado el "caos" que, según ha considerado, está dejando el actual Govern en funciones "en la sanidad pública, en los fondos europeos o en las ayudas de rehabilitación".

"Son unos irresponsables. Esto de que iban a seguir gobernando hasta el último momento era una mentira más", ha censurado la 'popular', subrayando la necesidad de "poner punto y final al 'sanchismo' el 23 de julio".