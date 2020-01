Feijóo asegura que el "horizonte" electoral gallego "no dependerá" de decisiones catalanas "que ni se conocen"

Mantiene que ratificará si opta a un cuarto mandato en este primer trimestre, aunque en el PPdeG se da por hecho que repetirá

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido, preguntado sobre un hipotético adelanto electoral en Galicia y la posibilidad de que tanto la autonomía gallega como la vasca pudiesen compartir fecha con Cataluña, que el "horizonte" de la Comunidad que él dirige "no dependerá" de decisiones que, a día de hoy, ha remarcado, son "ni siquiera se conocen".

"En Cataluña ocurren acontecimientos, lamentablemente para los catalanes y el resto de españoles, de forma continuada y constante", ha advertido Feijóo, tras anunciar el presidente catalán, Quim Torra, la ruptura con ERC y que convocará elecciones después de aprobar los presupuestos.

Preguntado sobre la incidencia que este paso podría tener en Galicia, el también líder del PP gallego ha hecho una reflexión inicial incidiendo en que "toda esta situación era muy evitable" si el presidente catalán "hubiese cumplido las normas". "Si las cumpliese como lo tengo que hacer yo, nada de esto hubiese ocurrido", ha esgrimido.

"Si el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) me dice que tengo que hacer una cosa y lo hago, nada de esto hubiese ocurrido", ha agregado, antes de contraponer que, si por el contrario, "de forma chulesca y soberbia" se opta por "retar" al alto tribunal y se "ignoran" sus resoluciones y sentencias "jactándose" de "incumplir de forma sistemática", la consecuencia es la pérdida del acta de diputado.

"Y a ver si (Torra) no queda inhabilitado como presidente de la Generalitat", ha añadido, antes de subrayar que "el interés del nacionalismo y del independentismo son el nacionalismo y el independentismo, no los ciudadanos". Enfrente, ha asegurado que su "interés" se centra en los ciudadanos gallegos, "no en el independentismo, el nacionalismo" ni siquiera en la propia ideología que comparte.

EL HORIZONTE GALLEGO

"Mi interés es que Galicia vaya mejor y que haya un ambiente de mayor libertad y bienestar. Sobre las eventualidades de la política catalana, nadie sabe lo que va a ocurrir en Cataluña. Fíjese la coherencia del discurso del president Torra: dice que ha perdido la confianza en sus socios de ER, pero simultáneamente afirma que va a aprobar con ellos los presupuestos y después, convocar elecciones", ha relatado.

"Pero, oiga, si ha perdido la confianza en su socio, ¿cómo le pide que le apruebe los presupuestos y anuncia que convocará elecciones en una fecha desconocida, indeterminada e incierta?", se ha preguntado el presidente gallego, antes de concluir: "Es decir, estamos como estábamos".

"Y como en Cataluña están como están, yo intento que en Galicia se mantenga el horizonte de estabilidad en el que hemos trabajado 11 años", ha defendido, antes de reivindicar que la comunidad cuenta con "un Gobierno previsible y un Gobierno que gobierna". A modo de ejemplo, ha señalado a la ley de acción exterior remitida este mismo jueves a la Cámara.

En esta coyuntura, ha sentenciado: "Nuestro horizonte no dependerá de decisiones que ni siquiera conocemos".

SU FUTURO, EN EL PRIMER TRIMESTRE

Asimismo, ha remarcado que nada ha cambiado en relación a desvelar en el primer trimestre de este año su intención de desvelar si optará a un cuarto mandato en Galicia, paso que dan por hecho en el partido --dirigentes como el vicepresidente, Alfonso Rueda, han asegurado ya públicamente tener la "convicción" de que repetirá; la gran mayoría lo dan por hecho en privado--.

La situación catalana tampoco influirá en esta fecha, ha "anticipado" Feijóo, quien ha recordado que hay "un compromiso" en relación a aclarar si encabeza la candidatura del PPdeG a la Xunta "en el primer trimestre" de 2020. "Y se hará como estaba acordado y pactado", ha zanjado.