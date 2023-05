Feijóo asegura que su cena con fiscales fue "absolutamente correcta e institucional"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que su cena con fiscales afiliados a la mayoritaria asociación conservadora fue "absolutamente correcta e institucional" y en ella defendió la "independencia de los fiscales".

Feijóo ha justificado así este encuentro privado, al que fue invitado por la asociación y que 'El País' ha dado a conocer este martes. La reunión se celebró el pasado 18 de mayo en el hotel Claridge de Madrid y en ella el líder de los 'populares' habría informado a los fiscales de que acometerá una contrarreforma urgente si gobierna para, por un proyecto de ley, poder derogar algunas normas aprobadas por el actual Ejecutivo, como la reforma del delito de sedición. Los fiscales, por su parte, habrían mostrado su apoyo al PP contra la "deriva" del Gobierno, según el citado diario.

Feijóo ha señalado que aprovechó el encuentro para explicar a los fiscales su modelo para la Fiscalía General, a lo que estos hicieron preguntas a las que él contestó "tranquila y libremente".

"Fue una reunión absolutamente correcta e institucional, a la que yo he ido previa invitación", ha insistido, para relatar que también les transmitió que cree "en la carrera fiscal" y "en la independencia de los fiscales".

En este sentido, Feijóo les aseguró que no nombrará "jamás" a un fiscal general del Estado para formar parte de su gobierno ni "en puestos de la estructura de fiscales a personas que lleven menos de cinco años de salida de un cargo público, un cargo político".

"Por tanto, la independencia de la Fiscalía me parece determinante. Eso fue lo que le trasladé a los fiscales", ha subrayado el líder del PP, quien considera que este tipo de cenas se producen con "cierta asiduidad" por invitaciones de asociaciones. "He ido también a cenar con otras asociaciones que me han invitado con absoluta tranquilidad y transparencia", ha concluido.