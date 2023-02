Feijóo apoya la reprobación a Marlaska por no aclarar las muertes de Melilla

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apoyado este jueves la reprobación del Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por "no haber aclarado aún" las muertes que se produjeron en la tragedia registrada ante la valla de Melilla el pasado 24 de junio.

En declaraciones a los medios tras visitar la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, ha señalado que aún no se ha conseguido que Grande-Marlaska cuente qué paso y ha criticado que niegue algunos vídeos de lo ocurrido pero de palabra, "no con una versión acreditada que demuestre que lo publicado por los medios de comunicación está falseado".

El líder del PP ha agregado que no tiene nada a nivel personal contra el ministro del Interior, pero sí con "bastantes de sus actuaciones", como las que ha tomado en relación con la política de presos de ETA o lo ocurrido en Melilla, donde fallecieron al menos 23 inmigrantes al intentar entrar en España.

LEY DE BIENESTAR ANIMAL

En cuanto al rechazo del Grupo popular al proyecto de ley de bienestar animal, que ha sido finalmente aprobado este jueves en el pleno del Congreso para continuar con su tramitación, ha señalado que está a favor de la enmienda que deja fuera a los perros de caza pero ha recordado que las enmiendas presentadas por el PP al texto no fueron estimadas.

Ha indicado que en su partido, por supuesto, protegen a los animales pero "no tienen en ningún caso la misma perspectiva, ni ideología, que el Gobierno en relación al bienestar animal, que es un objetivo y objeto a proteger pero no en la forma en que desde el Ejecutivo se ha planteado, olvidando la realidad social, la ganadería, el campo y algunas obviedades que forman parte del acervo cultural".

DISUADIR A TAMAMES

Preguntado, por otra parte, por cómo intentó disuadir al economista Ramón Tamames de que fuese el candidato de Vox a la moción de censura contra Pedro Sánchez, ha señalado que le trasladó que en este momento al único que beneficia es al censurado y a su Gobierno.

Sería, ha dicho, ofrecerle una victoria en Cortes Generales, lo que ha considerado un "grave error" y ha vuelto a insistir en que la moción de censura determinante es la que se producirá el 28 de mayo, cuando todos los españoles irán a votar.

Ha apuntado que pidió a Tamames, por el que siente "la mayor de las consideraciones", que no se dejase utilizar para esta sesión parlamentaria porque lo que diga en ella al Gobierno no le importa nada. "No debemos de perder el tiempo", ha zanjado.

APUESTA POR EL CINE

Feijóo ha aprovechado además su visita a la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid para "defender" y "poner en valor" la industria del cine y el sector audiovisual, que crea empleo, "acredita talento" y que representa a la Marca España.

Tras expresar el "orgullo como ciudadanos del gran momento que atraviesa el cine español", como se verá -ha dicho- en la gala de los Goya, ha hecho referencia al cambio generacional en la dirección de las películas, con más mujeres y muchos directores por debajo de los 50 años, y una taquilla en 2022 con el doble de espectadores que en 2021.

Ha anunciado además los compromisos de su partido con ese sector, como son el establecimiento de incentivos fiscales, un plan para el fomento del cine en la escuela y una ley de mecenazgo "útil" que otorgue la seguridad jurídica necesaria, que quieren presentar en el primer trimestre de este año.