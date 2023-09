Feijóo anima a los socialistas críticos con Sánchez: "Su esfuerzo no será en vano"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elogiado a los socialistas críticos con las cesiones de Pedro Sánchez al independentismo y les ha animado pese al riesgo de ser purgados porque les ha garantizado que "su esfuerzo no será en vano".

En su discurso de investidura, Feijóo ha calificado de "lamentable" que el PSOE esté asumiendo las tesis independentistas sobrepasando "barreras antes infranqueables".

Entre ellas ha citado la de acusar de golpismo a todo el que dentro del partido se salga de la supuesta línea oficial o "arrinconar e incluso purgar a socialistas discrepantes por simplemente recordar lo que hace dos meses decían todos".

"Aquellos que claman contra la deriva actual de su partido no son nostálgicos de un tiempo perdido para siempre. No idealizan el pasado, sino que se sienten orgullosos de la Transición y de la democracia que construimos entre todos. Y piensan que hay valores, principios, bases, que evolucionan, pero que no deben ser destruidos por nadie", ha añadido en defensa de los socialistas discrepantes.

A ellos se ha dirigido: "Tienen toda la razón y, por ello, tienen todo mi reconocimiento".

Ha añadido que a la vista de los insultos que han recibido, puede que tengan la sensación de que ya claman en el desierto, pero les ha asegurado que no es así.

"Ningún español moderado y progresista de verdad, vote al partido que vote, estará solo. Su esfuerzo no será en vano, porque el momento en que volvamos a entendernos en lo mollar, como quieren la inmensísima mayoría de los españoles, llegará", ha garantizado.

Tras advertir a Sánchez de que ni su actitud ni sus "desprecios" van a cambiar su forma de actuar, ha destacado que los españoles esperan del PP y del PSOE acuerdos y ejemplaridad.

En ese momento ha ratificado su ofrecimiento de pactos a los socialistas hasta que llegue un nuevo líder.

"Seguiré tendiendo la mano hasta que llegue alguien en su partido con la determinación y el sentido de Estado suficientes para cogerla si es que no los ha echado a todos antes, claro", ha apostillado con sorna.