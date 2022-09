Feijóo agradece que Page diga que no es acertado llamarle "insolvente"

(Actualiza la NA1104 con nuevas declaraciones de Bendodo)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha agradecido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, del PSOE, que haya afirmado que ni comparte ni ve "acertado" el apelativo de "insolvente" para catalogar al líder de la oposición.

"Se lo agradezco mucho al señor Page. El señor Page sabe mucho de esto", ha señalado Feijóo al ser preguntado al respecto por los periodistas tras el desayuno informativo protagonizado este lunes por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha apuntado además que su partido "echa de menos al Partido Socialista serio de toda la vida en 40 años de democracia" y ha diferenciado el "sanchismo" del socialismo, con el que "seguro" se pueden sentar para lograr acuerdos.

A continuación, en rueda de prensa desde Génova, le ha dicho a Page que, "por mucho que se disfrace, es un sanchista más", aunque le agradecen que se desmarque de Sánchez en las críticas a Feijóo y ha vaticinado que "vendrán más" desmarques, porque "se acercan las municipales y todos quieren estar lejos".

Los populares han reaccionado así a la entrevista del presidente de Castilla-La Mancha en "El Mundo", en la que García-Page apunta que ve "muy difícil que la sociedad española vea como insolvente a alguien que ha sido avalado no sólo por las urnas sino que desde Galicia ha mantenido un tipo de relación institucional con este Gobierno más que razonable en los últimos años".

"No comparto ni me identifico con ese apelativo de insolvente, ni creo que sea acertado", agrega y argumenta además que "los gobiernos no pueden buscar el papel de víctima". García-Page ha advertido el PSOE que si siguen "con las mismas compañías", en alusión a los socios parlamentarios, "es evidente que va a haber un castigo".

Estas declaraciones llegan después de que el PP haya celebrado en Toledo su XXV Interparlamentaria y haya fijado Castilla-La Mancha como uno de los territorios que pretenden arrebatar al PSOE en las elecciones de mayo con el mensaje de que "no hay socialista bueno" porque "todos son sucursales de Pedro Sánchez", que enarbola su candidato, Paco Núñez.