Feijóo afirma que quiere gobernar "para que haya un Gobierno de España que respete a Navarra"

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este sábado en Pamplona que quiere liderar el próximo Ejecutivo central "para que haya un Gobierno de España que respete a Navarra".

En un acto electoral celebrado en el parque de la Media Luna de Pamplona junto con el presidente el presidente del PP de Navarra, Javier García, y los candidatos del PPN al Congreso y al Senado, Sergio Sayas y Amelia Salanueva, ha señalado que "quiero ganar para que no manden en Navarra los que creen que Navarra es un barrio del País Vasco".

Quiere ganar las elecciones, según ha dicho, "para que Navarra deje de ser utilizada como moneda de cambio a la que se le puede arrebatar cualquier cosa para mantenerse en el Gobierno". "Yo quiero ganar para desenmascarar, de una vez, el pacto que hay en Navarra entre el Partido Socialista y Bildu, no esperar al 23 de julio, que nos lo digan ya", ha apuntado.

Igualmente, ha añadido que "quiero ganar para que Bildu deje de mandar" en Navarra, para que "no se cambien presos por presupuestos" y para que "no se eche a la Guardia Civil a cambio de votar el Presupuesto del Estado".

En este sentido, pedido el voto de los navarros que "quieren que sea presidente", pues "me sorprenden los que dicen que se presentan a las elecciones para hacerme presidente a mí y para comprometer los votos en la sesión de investidura, pero me critican a mí más que a Sánchez". "Se presentan contra mí, piden los votos de los votantes del PP para votar a otro partido y rechazan pactar conmigo como debimos haber hecho. Me sorprende muy, mucho", ha remarcado.

Así, ha añadido que "para que gobierne el PP hay que votar al PP masivamente" y ha insistido en que "cualquier papeleta que no venga al PP es una papeleta para que Sánchez se quede en el gobierno, sin trampa ni cartón". "Y a los navarros no se les puede engañar", ha apuntado.

Por ello, ha considerado que el Gobierno de España debe ser "sin intermediarios, sin rodeos y sin chantajes". "Quien quiera que yo sea presidente del gobierno, que coja una papeleta del Partido Popular", ha incidido.

Además, ha apuntado que "es momento de que los navarros dejen atrás el 'sanchismo' y voten por el futuro del país, es momento de que Navarra diga 'yo he puesto a Feijóo como presidente del Gobierno, yo he ganado las elecciones'". "No quiero que Navarra pierda las elecciones, quiero que las gane y por eso les digo 'vamos a unirnos'", ha subrayado.