Feijóo afirma que "intentará" cumplir su compromiso y agotar mandato si los gallegos le "renuevan el contrato"

"No digo que me presentaré a una quinta legislatura, eh", precisa y señala que la pregunta de si volverá a Madrid es recurrente desde 2003

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que, si los gallegos le "renuevan el contrato" en la cita con las urnas del próximo 12 de julio, él "intentará cumplir" su compromiso, en relación a agotar mandato.

"Intentaré cumplir mi compromiso si los gallegos me firman el contrato, si me lo renuevan. Si no me dan el contrato, como es natural, no podré ejercer de presidente de la Comunidad", ha subrayado el presidente, en un encuentro informativo organizado por Europa Press, en el que ha sido preguntado acerca de si se comprometía a permanecer otros cuatro años al frente de la Xunta si logra revalidar el gobierno.

"Si los gallegos me dan la oportunidad, intentaré ser un presidente que defienda los intereses de Galicia y del Estado, como su representante ordinario en la Comunidad", ha aseverado, antes de subrayar que la pregunta de si permanecerá en Galicia ha sido recurrente desde que regresó en el año 2003 para integrarse en el Gobierno que entonces dirigía Manuel Fraga.

Así, ha proclamado que él "intenta cumplir" sus compromisos y que lo hizo "desde el primer día", cuando regresó a la Comunidad tras su paso por el Insalud y Correos, con José María Aznar al frente del Gobierno de España, dos instituciones en las que, ha destacado, adquirió "una gran experiencia" en relación a la gestión del gasto público.

"Cuando llegue aquí ya me decían que era para volver a Madrid y estamos en el año 2020 y todavía hay alguna duda al respecto", ha apuntado.

"NO DIGO QUE ME PRESENTARÉ A UNA QUINTA, EH"

En esta línea, ha rememorado que, tras su última victoria electoral en los comicios autonómicos de 2016, también le preguntaron si permanecería en Galicia los cuatro años. "Y estamos aquí, en los últimos estertores (del mandato) y volviendo a presentarme", ha ejemplificado.

"No digo yo que me presentaré a una quinta, eh", ha puntualizado, a renglón seguido, en la línea de lo que ya ha manifestado en otras intervenciones, en las que ha dado a entender que esta será la última vez que opta a ser presidente de Galicia.