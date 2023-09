Feijóo afirma que ERC quiso hablar con el PP después de las elecciones

El candidato del PP a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado durante su réplica al portavoz de ERC, Gabriel Rufuián, y a la de Junts, Miriam Nogueras, que Esquerra quiso hablar con el Partido Popular después de las elecciones.

Ante la sorpresa del portavoz de ERC, Feijóo ha insistido: "sí, señor Rufián, ¿usted no lo sabe? bueno, no diré quién" y ha ironizado al decir que "es curioso que vayan de independentistas y no puedan hablar con el PP porque el PSOE no les deja hablar".

A los independentistas catalanes les ha advertido Feijóo de que o mienten ellos sobre la amnistía o está mintiendo el presidente en funciones.

"La amnistía es el primer paso para otro 1 de octubre, lo ha dicho el señor Rufián. Nos miente el señor Rufián o nos miente usted, porque si no, no hay investidura, señor Sánchez", ha dicho además dirigiéndose al líder del PSOE, al que ha pedido que aclare si "sí o no" a la amnistía, el referéndum o la declaración de independencia en Cataluña.

Feijóo ha denunciado que Sánchez no ha hablado para no responder a la amnistía y porque le dan "vergüenza" sus pactos y ha instado a la portavoz de Junts a tener "cuidado al hacer acuerdos ilegales porque al final descubrirán que les han engañado.

El candidato del PP ha cargado además contra los "discursos intercambiables" de ERC y Junts, lamentando las diferencias con el antiguo Convergència i Unió.

Además, les ha acusado de "trapichear" con la formación de los grupos, pues considera una "cacicada" que el PSOE haya permitido que tengan grupo propio en el Congreso.

Feijóo ha reivindicado asimismo que el PP no es un partido "anti Cataluña" y ha recordado que el 23J adelantó en votos a ERC y a Junts en esta región, aunque el PP sacó seis escaños y ERC y Junts, siete, respectivamente.

"No van a conseguir ni una palabra en contra de Cataluña de este portavoz", ha subrayado Feijóo reivindicando al PP catalán como el partido que representa a los catalanes no independentistas.

Además, ha centrado gran parte de su réplica en denunciar los problemas económicos o sanitarios de Cataluña, que los catalanes paguen 15 impuestos propios o se quejen de un sistema de financiación que, ha dicho, pactaron bilateralmente con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero .

"Esto es lo que interesa a los ciudadanos de Cataluña. Seguro que también las cuestiones identitarias, pero ¿esto? Esto les interesa mucho", ha agregado Feijóo, que ha hecho referencia al PIB catalán, la inversión extranjera, la deuda, la vivienda, la okupación o la creación de empleo.