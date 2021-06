Feijóo advierte que habrá "restricciones" en verano y se dirige a los jóvenes: "Usad el ocio con prudencia"

El presidente señala que no será un "verano normal" y recuerda que la "recomendación" es que no haya reuniones "ilimitadas" de no convivientes

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que Galicia ha comenzado a revisar todas sus medidas adoptadas para realizar una nueva normativa integral, pero ha avanzado que será un verano con "restricciones", puesto que aunque estamos en el "final" de la pandemia, todavía hay "virus" y sigue "infectando" diariamente. "Este verano va a haber restricciones", ha sentenciado.

En este punto, se ha dirigido a los jóvenes y, especialmente, a los que concluyen estos días las pruebas de acceso a la universidad para recordar que se abre un periodo de "ocio", el cual ha pedido "que lo usen con prudencia" para que puedan "disfrutar todo el verano". "El riesgo de contagio existe", ha aseverado.

Es más, el presidente autonómico ha señalado los "bares de vinos en los que es muy difícil" observar las medidas de distancia social de 1,5 metros, que son "sin duda un foco de riesgo muy superior".

"EN NINGÚN CASO" SERÁ "UN VERANO NORMAL"

"¿Si va a haber restricciones este verano? Va a haber restricciones", ha asegurado Feijóo, quien ha insistido en que "no, en ningún caso" va a ser un "verano normal", si bien ha dicho que la "clave" va a estar en el "ritmo de vacunación" para el combate del virus.

El presidente de la Xunta ha remarcado que en este momento, Galicia no cuenta con "argumentos epidemiológicos" para mantener las limitaciones en las reuniones o la prohibición de encuentros entre la 1 y las 6 de la madrugada, de ahí que se levanten estas medidas desde este sábado, pero ha pedido prudencia a la ciudadanía en general.

REVISIÓN DE LA NORMATIVA

En todo caso, Galicia se prepara para dotarse de un nuevo cuerpo de normas para gestionar la pandemia en los próximos meses y sí prevé alivios en la hostelería y reactivar el ocio nocturno, coincidiendo además con el acuerdo en el consejo interterritorial que deja en manos de las comunidades los ajustes a la situación epidemiológica.

En la reunión del Consello de este jueves, todas las consellerías analizaron cómo afectan las medidas a sus respectivos departamentos y "este fin de semana" se trabajará para cerrar un documento que el próximo martes pueda ser sometido a debate en el comité clínico. Aunque inicialmente Feijóo indicó que si no puede entrar en vigor el sábado 19 se haría para el siguiente sábado 26 de junio, este jueves el mandatario autonómico reiteró la intención de intentar cerrar la normativa para ponerla en marcha ya el siguiente fin de semana.

"No es un trabajo fácil, hay que hacer un expurgo de todas las disposiciones dictadas", ha apuntado, y agregó que ahora hay que reorientar todas las medidas para que "resulten correctas y proporcionadas" para darles seguridad jurídica una vez que entren en vigor.

Feijóo ha recordado que se han dejado sin efecto las restricciones en las reuniones y en los encuentros entre la 1 y las 6 de la madrugada, pero "añadimos la recomendación de que durante varios meses no debería haber reuniones de no convivientes ilimitadas". En este sentido, recordó que los datos epidemiológicos no dan "argumentos para prohibirlas", es decir, que estaría en cuestión la autorización de los tribunales a estas medidas.

Además, el presidente gallego ha indicado que hay que analizar también cómo impactan las medidas de relajación que se han implantado y seguirán este fin de semana, como la apertura de los bares hasta la 1 de la madrugada. Al respecto, ha señalado que puede haber un repunte atribuible a las medidas o también a los "picos de la pandemia".

MATERIAL COVID

Vinculado con la gestión de la pandemia, el Consello de la Xunta ha autorizado la tramitación de emergencia de un expediente de contratación, por valor de 1.539.441 euros, para suministrar material frente a la covid-19 en el área sanitaria de Vigo.

Dentro del expediente, destaca la adquisición de equipamientos de protección individual con un importe de 815.217 euros. La mayor parte, 596.187 se destinan a la compra de 5.241.000 guantes de protección y se completa con 219.030 euros para 700.000 mascarillas y batas de protección individuales. También hay 613.824 euros que se irán para adquisición de pruebas PCR de detección genética covid, entre otros materiales.