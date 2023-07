Feijóo admite que sorprende que Sánchez dedique "cuatro días" a preparar el cara a cara: "Yo no voy a insultar"

"La campaña electoral de Sánchez se basa en intentar convencer a los españoles de que no es un mentiroso", asegura

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado sorprendido este viernes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dedique "cuatro días" a preparar el 'cara a cara' que mantendrán el 10 de julio en Atresmedia y ha subrayado que él no acudirá a ese debate a insultar.

"Yo no he venido a insultar a Pedro Sánchez, yo he venido a ganarle. Y por consiguiente intentaré estar a la altura de lo que me piden los españoles. Voy a hablar para los ciudadanos, no para el señor Sánchez, que es un candidato a la presidencia del Gobierno", ha declarado Feijóo en un desayuno en la Tribuna Andalucía de Nueva Economía Fórum en Sevilla, que ha presentado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

El presidente del Gobierno no ha fijado mítines ni actos de campaña este fin de semana con el objetivo de prepararse ese duelo televisivo que tendrá lugar a las 22.00 horas del próximo lunes. Por el contrario, el jefe de la oposición sí que mantiene su intensa agenda electoral, con acto este sábado en Zamora y el domingo con un mitin en la plaza de toros de Pontevedra.

"SERÁ QUE NO TIENE FACILIDAD PARA EXPLICAR LO INEXPLICABLE"

Feijóo ha asegurado que "es verdad" que la "mayoría de los españoles están muy sorprendidos" ante el hecho de que el presidente del Gobierno, que es en este momento además, "presidente de turno de la Unión Europea", "dedique cuatro días a preparar el debate".

Según ha añadido, se trata de "la misma persona que hace tantas cosas en tan poco tiempo" y ahora" necesita cuatro días para preparar el debate". "Bueno, pues será que no tiene facilidad para explicar lo inexplicable", ha exclamado, para añadir que "las opiniones son libres, pero los hechos no".

Al ser preguntado cómo se va a preparar él ese cara a cara y si teme el insulto después de que el propio Sánchez llamara "indecente" a Mariano Rajoy en un debate en el pasado, Feijóo ha respondido: "Yo no voy a insultar al presidente del Gobierno".

Feijóo ha indicado que él le tiene "mucho respeto al debate" y que allí "dirá lo que piensa", explicando las propuestas que han preparado y con "muchos ejemplos" de lo que han hecho en regiones donde han gobernado y cómo quieren gobernar en toda España.

"Insisto, yo no le voy a insultar porque entiendo que sería insultar a los españoles que nos están escuchando esa noche", ha apostillado, para agregar que aprovechará sus turnos en el debate para decir a los ciudadanos que España "necesita un presidente mejor".

"NO SOY PERFECTO NI LO PRETENDO"

Feijóo ha afirmado que Pedro Sánchez se ha dedicado estos cuatro años a hacer "lo contrario" de lo que prometió. "Y aún se pregunta por qué ha perdido", ha exclamado, para añadir que si él llega a Moncloa la mentira está "absolutamente fuera de su Gobierno".

"Yo no soy perfecto ni lo pretendo. Soy una persona normal", ha resaltado, para añadir que él no se compromete a ser "infalible" sino que a lo que se compromete es a "no mentir" a los españoles como, a su entender, ha hecho el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

Feijóo ha asegurado que "la campaña electoral del actual presidente del Gobierno se basa en intentar convencer a los españoles de que no es un mentiroso" y ha recalcado que la "mentira estará fuera de su Gobierno". "Me presento con mi trayectoria como aval", ha manifestado, para desgranar algunas de las propuestas de su programa electoral.

BAJAR IMPUESTOS A RENTAS DE MENOS DE 40.000 EUROS

Feijóo ha asegurado que si gana los esfuerzos de su Gobierno se centrarán en las familias, clases medias y autónomos porque son los que peor lo están pasando con el aumento de la inflación y la subida de tipos. Además, ha reiterado su propuesta de bajar el IRPF a las rentas menores de 40.000 euros y bajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas.

Además, ha indicado que establecerá un Estatuto del contribuyente que refuerce sus garantías y derechos a la hora de cumplir con el fisco, así como un bono social único, que reemplace a los actuales térmicos y eléctricos, con transferencia de dinero directa al consumidor, compatible con cualquier contrato energético.

Para los autónomos, ha explicado que quiere fomentar la flexibilidad y la sostenibilidad financiera con la "tarifa 0" durante el primer año y un sistema de "aplazamiento automático de cuotas". Además, ha prometido la "mejora" de la formación y el empleo juvenil enfocado al trabajo autónomo con un "modelo de FP específico".

PACTOS DE ESTADO Y BLINDAR LA SANIDAD

Asimismo, ha indicado que si gana ofrecerá "grandes pactos de Estado" para poder hacer frente a los "grandes desafíos" de los próximos años, entre los que ha citado la sanidad, la educación, el futuro de los jóvenes, el reto demográfico, la conciliación o el Medio Ambiente y la política de agua que, según ha dicho, será prioritaria con una inversión de 44.000 millones en seis años.

En materia sanitaria, ha defendido "blindar la sanidad pública" de España y "asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud" sentándose con los presidentes autonómicos porque sabe que el 40% del presupuesto se dedica a mantener el sistema sanitario público.