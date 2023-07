Feijóo admite su "inexactitud" porque el PP subió pensiones pero no siempre con el IPC

Alberto Núñez Feijóo ha admitido que en su entrevista con Televisión Española cometió una "inexactitud" porque sostuvo que el PP siempre había subido las pensiones según el IPC y sin embargo "hubo años en las que no se actualizaron con el IPC" aunque su partido "siempre, siempre" las subió y "nunca" las "congeló".

El candidato del PP a las elecciones generales ha defendido este martes en una entrevista con Espejo Público que él ni mintió ni miente, al contrario de lo que a su juicio hace Pedro Sánchez.

"La inexactitud la he aceptado de forma inmediata porque no me gusta que en la política española se instale la mentira (...) y si digo alguna cosa que no es correcta no es fruto de la mentira, sino de la inexactitud, y además la rectifico porque creo que es bueno", ha argumentado.

Feijóo ha admitido así que el Gobierno de Mariano Rajoy no siempre actualizó las pensiones con el IPC, sino que algunas veces las actualizó por debajo y otras veces, cuando la inflación fue negativa, por encima, al tiempo que ha recordado que el PSOE sí congeló las pensiones.

A futuro, el candidato del PP se sentará con los agentes sociales para buscar la actualización de las pensiones conforme al IPC y la sostenibilidad del sistema a corto, medio y largo plazo. Feijóo ha recordado que una disposición adicional de la última reforma, llama a revisar la situación financiera cada dos años y contempla "rebajar" pensiones o subir cotizaciones si el gasto se descuadra.

Feijóo ha admitido otras "inexactitudes" en su debate cara a cara con Pedro Sánchez, como su afirmación de que la investigación sobre Pegasus se había archivado por falta de colaboración del Gobierno de España, cuando la falta de colaboración fue de Israel.

En ese sentido Feijóo ha dicho que en el auto se dice que "lo lógico es que Fiscalía y Abogacía hubiesen interpelado a Israel para que prestase más colaboración". En su auto, el juez asume que desde su juzgado "poco o nada puede hacer" ante la falta de colaboración de Israel y señala que "solo resta una eventual vía diplomática" "cuyo ejercicio corresponde al Gobierno".

Feijóo también ha señalado que cuando sostuvo que Galicia es la comunidad autónoma que menos había incrementado la deuda "se puede discutir si dentro de eso hay que meter comunidades forales o de régimen común" y él hizo "esa diferencia, esa especificidad".