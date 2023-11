Feijóo acusa a Sánchez de hacer la ley de amnistía "no por España, sino contra España"

El PSOE puede presentar, en cualquier momento, la proposición de ley sobre la amnistía en el Congreso. Ante tal acontecimiento,el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que "Pedro Sánchez no hace todo esto por España, sino contra España"

Por ello, Nuñez Feijóo pide al líder de los socialistas que sea valiente, que deje de esconderse bajo el comodín del independentismo y que convoque elecciones para que seamos los españoles los que decidamos si hay que borrar todos los delitos que cometieron con el procés.

Jueces contra la ley de amnistía de Sánchez, en COPE: "No hay presos políticos en España" El vocal del CGPJ, Juan Manuel Fernández, asegura que los políticos catalanes del procés "tuvieron un juicio justo en base a leyes aprobadas por un parlamento democrático" 02 nov 2023 - 12:06

Es más, Feijóo se teme que el tribunal que les condenó, el Tribunal Supremo se convierta en un órgano represor cuando se apruebe esa amnistía y eso dará alas, dice, a los independentistas que cometieron ese delito para volver a intentarlo.

"Legitimará el discurso del independentismo que saldrá reforzado para volver a echar pulsos al Estado", duras palabras del presidente del Partido Popular que tensionan estas últimas horas de negociación para la investidura de Sánchez y con las que quiere mandar un mensaje de tranquilidad a esos españoles indignados con esta amnistía a los que asegura que no les va a dejar solos.

Sánchez va a llevar a España al "precipicio constitucional"

Nuñez Feijóo ha acusado al jefe del Ejecutivo en funciones de llevar a España al "borde del precipicio constitucional", ya que, convertirá en "represor" al Tribunal Supremo" y "legitimará" el discurso del independentismo, que "saldrá reforzado para volver a echar pulsos al Estado". A su entender, no es "digno" de ejercer el poder por aceptar el "chantaje" de los independentistas.

"Estar en el poder no es lo mismo que ejercerlo y mucho menos estar en el poder nada tiene que ver con ser digno de ello y, en mi opinión, Sánchez no lo es", ha aseverado.

Feijóo ha destacado que él rechazó el "chantaje" de los independentistas y él "lo acepta encantado" y está dispuesto a cualquier cosa con tal de permanecer en Moncloa. De hecho, ha dicho que si hubiera aceptado esas exigencias "no podría aguantar la mirada" de los españoles.

Usó la jura de Leonor para "tapar una decisión indigna"

El líder del PP ha recordado que horas antes de las elecciones del 23 de julio dijo que "en ningún caso" habría amnistía porque es "inmoral e inconstitucional" y ha criticado que, horas después, cambiase de opinión y no valga su palabra. "Está dispuesto a todo por seguir en el poder y lo estamos viendo lamentablemente día a día".

De hecho, el presidente de los 'populares' ha destacado que esta semana el presidente del Gobierno ha llegado a "utilizar el día del cumpleaños" de la Princesa Leonor, "futura jefe del Estado", para "tapar una decisión indigna".

"Sabemos que en las próximas horas, minutos o ahora mismo será capaz de superarse con una indignidad mayor. Tras llevar al Gobierno de España al borde del precipicio constitucional, Sánchez ha decidido dar un paso adelante", ha proclamado, para añadir que el acuerdo de Sánchez con los independentistas no existiría si no fuera por "su necesidad" y su "exclusivo interés particular".

