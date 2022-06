Feijóo acusa a Sánchez de no gobernar y solo dedicarse a "resistir"

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado que el Gobierno central está "en una pura crisis" y "más débil que nunca", con un presidente, Pedro Sánchez, que no se dedica a gobernar sino simplemente a "resistir" y que deja a una España "peor" que cuando llegó al poder hace cuatro años.



En un acto de campaña celebrado en el Mirador de San Nicolás de Granada, el presidente del PP ha recordado que la entrada en el Gobierno de Sánchez, tras la moción de censura hace ahora cuatro años a Mariano Rajoy, "se construyó en base a una gran mentira", que no podría dormir si Podemos entraba al Ejecutivo.



"Una de las verdades es que cada día hay más españoles que no pueden dormir tranquilos. Cumplimos cuatro años de Sánchez en la Moncloa, que no cuatro años de gobierno. Una cosa es gobernar y otra cosa es resistir", ha sentenciado Núñez Feijóo.



Tras repasar la "caída" en este tiempo de vicepresidentes, ministros, secretarios de Estado y asesores, ha lamentado que Sánchez siga al frente y que, por tanto, los problemas también sigan.



"Van buscando culpables y no soluciones", ha continuado el líder popular, quien ha recordado la salida de la directora del CNI, Paz Esteban, o las recientes críticas del Ejecutivo al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y ha añadido: "Un gobierno que solo busca culpables es un gobierno que se escaquea", ha indicado.