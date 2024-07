Feijóo acusa a Sánchez de destilar odio: "Váyase y redacte la tercera carta y definitiva"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de verter bulos y "destilar odio" y le ha pedido: "señor Sánchez, váyase a su despacho y redacte la tercera carta y definitiva y deje en paz la democracia española".

Además, ha contestado a la pregunta del presidente del Gobierno sobre si Vox y el PP "han roto para siempre o se están tomando un tiempo". "Pero señor Sánchez, el especialista en parejas con relaciones económicas, mercantiles y políticas es usted", ha ironizado en referencia a Begoña Gómez.

Porque también en la contrarréplica Feijóo ha aludido a la presunta corrupción de la mujer del presidente del Gobierno y ha sostenido que los socialistas están nerviosos porque declara el viernes ante el juez como investigada.

Ha señalado además que ahora es una institución pública, la Universidad Complutense de Madrid, la que ha enviado al juez un informe de una investigación interna sobre Begoña Gómez que no ha logrado alcanzar una "conclusión definitiva" sobre si sus actos han podido suponer un perjuicio patrimonial "por la falta de colaboración de determinados intervinientes".

Además, ha propuesto que "no se den cátedras a no licenciados" o que si alguien está contratado por una Diputación trabaje en ella y tribute en España, en alusiones respectivas a la mujer de Sánchez y a su hermano.

Réplica a los "bulos" de Sánchez

El líder del PP ha acusado además a Sánchez de lanzar bulos desde tribuna y ha buscado desmontarlos.

Así, ha defendido que el PP no puso al director de la Televisión de Galicia, sino que esta figura fue elegida por el PSOE. También que el PP no censuró el libro 'Fariña', sino que lo hizo una jueza, como ha recordado en X el autor de este libro, Nacho Carretero. Además, ha recordado que él sí fue elegido por el PP en un congreso, al contrario de lo que ha sostenido Sánchez.

"Lo que yo no haré jamás es cambiar los votos detrás de un biombo para que no me echen del Partido, señoría, usted está destilando odio", ha recalcado.

También ha empleado contra Sánchez la ironía, cuando le ha reprochado que hable de transfuguismo, cuando "una tránsfuga ha hecho su libro" o cuando le ha dicho que para hablar de corrupción "le reconoce autoridad".

Además, ha dicho que es "repugnante" que Sánchez haya agradecido el apoyo de la portavoz de EH Bildu, recordando que Mertxe Aizpurua dirigió Gara, el periódico abertzale que, sostiene, señalaba a personas que eran asesinadas por ETA.

Feijóo no ha dado réplica las múltiples críticas del líder de Vox, Santiago Abascal, al que solo ha dicho que al Congreso ha venido a hacerle oposición al presidente del Gobierno, y no a él. "Permítame que dirija por tanto al señor Sánchez y no lo considere una descortesía", ha apostillado.

Contra los "maximalismos" en inmigración

Sobre inmigración, Feijóo ha expresado su rechazo a los "maximalismos de todos": "Ni todos los inmigrantes irregulares son hermanitas de la caridad, ni todos van violando a mujeres por la calle, ni se les puede abrir las puertas sin respeto a la ley ni se les puede dejar ahogarse".

Ha acusado de la falta de política migratoria al Gobierno y ha censurado que el Ministerio de Defensa no permita a Canarias usar sus instalaciones en desuso mientras los menores estén en "carpas con una temperatura impropia".

Y tras extenderse cuatro minutos de los cinco minutos asignados para la réplica, y recibir varios avisos de la presidenta de la cámara, no ha podido terminar su intervención al contarle el Congreso el sonido del micrófono.