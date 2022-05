Feijóo acusa a Sánchez de debilitar el Estado al cesar a la directora del CNI

(Actualiza la NA2073 con nuevos datos de la comparecencia de prensa de Cuca Gamarra)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "debilitar al Estado" al consumar el "esperpento" y ofrecer "la cabeza" de la directora del CNI, Paz Esteban, a los independentistas para su supervivencia política.

Feijóo ha reaccionado a través de redes sociales a la destitución de Esteban, adoptada en la reunión del Consejo de Ministros de este martes, tras la polémica por el espionaje a dirigentes independentistas por este centro y el sufrido en sus teléfonos móviles por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El presidente de los populares ha acusado a Sánchez de debilitar "una vez más al Estado para buscar su supervivencia" y lo considera "una auténtica afrenta a nuestro país". "Injustificable", ha recalcado el líder de la oposición.

El PP cree que la destitución muestra que son los independentistas vascos y catalanes "los que mandan" en España. "Tenemos un presidente que se ha convertido voluntariamente en un títere del independentismo", ha denunciado la secretaria general de los populares y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.

El principal partido de la oposición, que está dispuesto a valorar la posible desclasificación de la información, cree que vivimos en "el mundo al revés para los demócratas" porque la directora del CNI cumplió con su labor en el marco del Estado de derecho y pese a ello ha sido cesada. "Sánchez entrega el Estado para salvar el Gobierno", denuncian.

"Hacer creer que ha sido un relevo en el marco de la legalidad es efectivamente tomarnos por tontos", ha apuntado además Gamarra, al ser preguntada por la actitud de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al afirmar que no se ha producido una destitución, si no una sustitución.

Sobre el espionaje mediante Pegasus a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa y el ministro del Interior, que no habría sido detectado por el CNI, el PP cree que al Ejecutivo no parece "importarle mucho" investigar "quien está detrás", si no están más preocupados por "calmar" a los independentistas.

El PP ve al Gobierno "agotado", aunque apunta que solo Sánchez tiene en su mano convocar elecciones ante la situación de inestabilidad. Fuentes de los populares no ven sin embargo peligrar la legislatura porque los independentistas están satisfechos con un Gobierno que cede a sus demandas en un acuerdo de intereses mutuos.

Con todo, el PP no romperá su diálogo con el Gobierno para renovar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial ni dejarán de hacerles propuestas, como la que Feijóo anunció ayer para la seguridad del Estado y la OTAN. El PP no tiene "nada que ver" con Sánchez pero busca cumplir su objetivo de fortalecer el Estado porque ese es su compromiso con los españoles, ha argumentado Gamarra.