Feijóo acusa a la izquierda de "dificultar la gobernabilidad" en Andalucía

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado eal PSOE y al resto de partidos de izquierda de querer "dificultar la gobernabilidad" en Andalucía, y les ha pedido que "si se rinden antes de las elecciones" porque han asumido que "van a perder", al menos "dejen gobernar" solo a Juanma Moreno Bonilla.

"Los andaluces me da la sensación de que no van a votar a aquellos partidos que se declaran perdedores y que además van a dificultar la gobernabilidad en los próximos cuatro años. Esos partidos no se merecen la confianza de los andaluces", ha declarado a los medios en Úbeda tras una reunión con empresarios de la provincia de Jaén.

Feijóo ha comentado que en la campaña previa a las elecciones andaluzas del 19 de junio no se está discutiendo "quién va a ganar", sino que "los que pierden están discutiendo con quién puede gobernar el que va a ganar", algo que considera "un juego bastante peligroso y preocupante".

"Si los partidos de izquierda se rinden antes de las elecciones porque van a perder las elecciones, por lo menos que dejen gobernar", ha añadido en línea con la petición del PP de permitir gobernar a la lista más votada.

En este sentido, ha criticado que "todos los partidos en Andalucía acepten" que el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla (PP), "va a ganar" las elecciones, según pronostican las encuestas, "y sin embargo antes de votar digan que no le vamos a dejar gobernar".

"¿Cómo es posible que todos los partidos políticos intenten que el que gane no pueda formar gobierno?", se ha preguntado Feijóo.

En su intervención ha apelado directamente al PSOE, al señalar que le consta que hay algunos socialistas que "siguen siendo políticos de Estado y entienden que en el caso de que el PP tenga un resultado muy claro, diáfano, transparente y muy contundente en las urnas, lo lógico sería dejarles gobernar".