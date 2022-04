Feijóo acusa al Gobierno de preferir "componenda política" que acuerdo con PP

El presidente del PP y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de preferir una "componenda política" con Bildu en lugar de un "acuerdo de Estado" con el principal partido de la oposición para aprobar el decreto ley de medidas de choque por el impacto de la guerra de Ucrania, convalidado este jueves en el Congreso.

En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, el último que preside antes de renunciar a su cargo al frente del Gobierno gallego, ha asegurado que su partido ha "intentado hasta el último minuto" llegar a un acuerdo, a cambio de la aceptación de sus propuestas económicas, entre ellas reducir el IVA de los hidrocarburos y una bajada de impuestos.

Pero el Gobierno ha elegido "hacer una componenda política y desoír cualquier tipo de propuesta, por lo tanto ha dicho que no", ha argumentado, al defender el voto negativo de su partido a este decreto.

A su juicio, el Ejecutivo ha preferido "proteger la continuidad del presidente y desproteger al Estado" al "decir que no" a acuerdos contra la inflación" y decir que sí a sus socios.

Unos socios que reclaman la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por las escuchas a políticos independentistas y "a cambio piden un asiento en la Comisión de secretos oficiales", ha reprochado Feijóo, en referencia a ERC, JxCAT y Bildu, "cuyo objetivo es fragmentar y dividir al Estado".

Por eso, ha lamentado que "es el mundo al revés", ya que el principal partido de la oposición, el PP, resulta más útil a las familias y es más respetuoso con las instituciones del Estado que el Gobierno.

Feijóo ha insistido en que su partido estaba dispuesto "hasta el último momento a modificar el voto" y lo ha intentado hasta hoy mismo, en el debate en el Congreso, a través de un compromiso "oral" del ministro en la tribuna, además de que ayer por la tarde planteó retrasar esta convalidación hasta el 9 de mayo para llegar a un consenso.

La respuesta del Gobierno "ha sido no" porque "había que votar la inclusión, por primera vez en la historia de la democracia, del independentismo vasco en la Comisión de secretos oficiales para obtener el sí de Bildu" al decreto, ha afirmado Feijóo.

"Lo lamento profundamente, como español, como demócrata y como político". Si Bildu está por encima del interés de las familias españolas, no me corresponde a mí explicarlo, pero sí denunciarlo", ha advertido.

Además, ha justificado que el PP no estaba dispuesto a dar su voto a favor, aunque el decreto se tramite finalmente como proyecto de ley, al que se podrán incorporar enmiendas, porque se trata de "subterfugios" que no ofrecen garantías, ya que hay "decenas" de decretos que el Gobierno se comprometió a tramitar de esta manera y, una vez convalidados no se tramitan.

Para Feijóo "todo parece indicar" que el Gobierno ya tenía un acuerdo con sus socios porque PSOE y Unidas Podemos "no pueden pactar nada con el PP".