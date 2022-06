Feijóo acusa al Gobierno de maquillar el paro con los fijos discontinuos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de "maquillar" las cifras del paro y la estadística porque los contratos temporales, que antes figuraban en el desempleo registrado ahora son "fijos discontinuos" que no computan y ha cifrado en medio millón los trabajadores en esta situación.

"Presumir con un paro bastante maquillado es cuanto menos algo que los españoles no se merecen", ha sostenido Feijóo en una entrevista con Onda Cero tras conocerse que en mayo bajó la cifra de desempleados a los 3.781.250, una reducción de parados de 1.29.378 personas, que marca la mayor bajada de la serie histórica que comenzó en 1996.

El líder de la oposición ha afirmado que hoy un fijo discontinuo que "no está trabajando no aparece en el paro" por lo que "se maquilla la estadística", lo que provoca que sea "difícil hacer comparaciones". A su juicio se implanta una "precariedad indefinida" que no impide que España siga siendo el país de la UE con mayor desempleo.

Preguntado sobre si modificará la modalidad del fijo discontinuo si logra gobernar, Feijóo ha argumentado que la reforma laboral no es una enmienda a la totalidad a la legislación del PP, si no que únicamente introduce "ajustes" que en algunos casos, como en el sector servicios o el de la automoción, son erróneos, porque dificultan la contratación para hacer frente a picos de producción, y sí modificará.

Feijóo no ha aclarado si el PP pretende acabar con la actualización de las pensiones con el índice de precios del consumo y ha apuntado que están a la espera de la reforma estructural que el Gobierno debe remitir a la Unión Europea antes del 30 de junio, y ha defendido que su prioridad es reducir la inflación porque una menor tasa sí permite actualizar las pensiones y asegurar el poder adquisitivo.

Tampoco ha desvelado Feijóo qué votará el PP respecto a la prórroga de las medidas ante la guerra, que rechazó convalidar, y ha afeado que el Gobierno no negocie con el principal partido de la oposición las medidas y no haya tramitado la norma como proyecto de ley.

A su llegada al Congreso, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado de "aberración" las declaraciones de Feijóo, ha argumentado que el contrato fijo discontinuo lleva 25 años en la legislación laboral española y que durante todo ese periodo "no son parados" si no "contratos de calidad que cotizan en todos sus extremos y son estables y garantías de derecho para los trabajadores".

Para Díaz, las declaraciones de Feijóo son "muy graves" y dan muestra de que "no está preparado para gobernar".