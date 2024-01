Feijóo acusa al Gobierno de llevar "un mes de negligencia" con la llegada de los pélets a Galicia

Asegura que si el PP se queda a un escaño de la mayoría absoluta en Galicia, "se dirá que ha sido una decepción"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de "no hacer nada" en la crisis de los pélets en Galicia, a la vez que ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha tardado un mes de negligencia" desde que tuvo conocimiento del desprendimiento de contenedores en la costa portuguesa hasta que se lo comunicó a la Xunta.

En un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, Feijóo ha expresado su "alarma" porque el Gobierno "esté creando un problema sin haber hecho nada previamente", insistiendo en que el Ejecutivo de Sánchez no comunicó a la Xunta la llegada de estos pélets en un mes.

"Un mes de negligencia", ha recalcado el líder del PP, que ha cuestionado a los líderes del PSOE y el BNG "si se creen que los gallegos son tontos": "¿Ustedes se creen que los gallegos no sabemos distinguir entre la responsabilidad de una administración y de otra administración?".

En este contexto, ha calificado como "broma" que se le eche la culpa a la Xunta de la llegada de pélets a las playas del Cántabrico, recordando que también están arribando estos microplásticos a otras comunidades del norte.

DEFIENDE EL TRABAJO DE LA XUNTA

"Lo que está claro es que la Xunta de Galicia lleva trabajando desde el principio a pleno rendimiento y el Gobierno de España no ha hecho nada, y cuando digo nada es nada. Primero que sí había que activar no se qué y segundo que si en el mar no se pueden recoger", ha defendido el líder de los 'populares'.

Al hilo, ha denunciado las "excusas burocráticas, las culpas y los bulos" del Gobierno respecto a esta crisis de los pélets, acusándoles de no hacer "trabajo efectivo" en relación con "las bolitas o microplásticos".

Por ello, ha reclamado al Gobierno "que se ponga a trabajar de una vez" y que piense que "los gallegos son inteligentes": "Y que ven que como hay elecciones hay que decir que es culpa de la Xunta. El ansia electoral tiene límites, y uno de ellos es la inteligencia de la gente".

Asimismo, ha acusado al Gobierno de generar un "efecto reputacional" contra el pescado y el marisco gallego a raíz de esta crisis de los pélets, por lo que ha reclamado "respeto para la gente del mar" en Galicia.

LAS ELECCIONES GALLEGAS

Por otra parte, el líder del PP también se ha pronunciado sobre las elecciones en Galicia del próximo 18 de febrero, de las que ha dicho que el pueblo gallego "será el primero que tenga la oportunidad" de manifestarse si lo que ocurre en España "les gusta o no les gusta".

Eso sí, ha afirmado que si al PP le falta un escaño para la mayoría absoluta "se dirá que ha sido una decepción y el PSOE celebrará haber perdido las elecciones siempre que al PP le falte un escaño para la mayoría asboluta".

En cualquier caso, ha insistido en que los gallegos tendrán que decidir si les gusta "esto de condonar la deuda" a Cataluña, "una de las comunidades autónomas con mayor PIB y mayor renta per cápita de España", mientras que ellos "estuvieron cumpliendo el déficit público y la regla de gasto".

"Esto de gastar tiene premio, vamos a ver lo que dicen los gallegos, les conozco un poco y tengo la mejor opinión de ellos", ha sentenciado Feijóo.