Feijóo acusa al Gobierno central de "renunciar a coordinar" y "legislar" sobre la pandemia

Defiende que Galicia "sabe gestionar la sanidad" y destaca las cifras de mortalidad, hospitalizados y vacunados: "No es casualidad"

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno central de "renunciar a coordinar" y a "legislar" sobre la pandemia, por lo que las comunidades autónomas se quedaron "solas" ante la gestión de la covid-19.

Durante la reunión de la Interparlamentaria del PPdeG celebrada este sábado en el Edificio CINC de la Cidade da Cultura, en Santiago, el mandatario autonómico ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "dimitiese de sus responsabilidades" de establecer el "marco fundamental" para enfrentarse a la crisis del coronavirus.

"La comunidad científica mundial fue capaz de responder en términos históricos y en plazos a las vacunas y hay un Gobierno de España que fue incapaz de dictar una sola ley", ha explicado, ante decenas de representantes populares en el Parlamento gallego, en las Cortes Generales y en la Eurocámara.

En este contexto, Feijóo ha insistido en que el Ejecutivo "renunció a coordinar" a las autonomías: "Cada vez que había un problema tenían que reunirse las comunidades y nos invitaban a que las comunidades, entre sí, mirásemos las mejores prácticas".

De igual modo, el presidente de la Xunta y del PPdeG ha afeado al Gobierno que "renunció a arbitrar mecanismos para incorporar profesionales a la sanidad" durante la pandemia.

"Pedimos que nos dejen traer más MIR; la respuesta es 'no'. Pedimos una convocatoria extraordinaria MIR; la respuesta es 'no'. Pedimos dividir las especialidades de médicos de familia y médicos de urgencia hospitalaria (...); la respuesta es 'no'", ha enumerado.

De este modo, Feijóo se ha preguntado: "¿Qué van a hacer para no estrangular los servicios de salud de toda España ante la jubilación de médicos de familia y de pediatras en el año 2021, peor en el año 2022 y peor será en el año 2023?".

BAJAS LABORALES, "COMPETENCIA EXCLUSIVA" DEL ESTADO

También ha censurado que el Gobierno no legislase "la forma de dar las bajas laborales" derivadas de la covid, a pesar de que su pago es "una competencia exclusiva" del Estado.

"Hay una nación con 100.000 bajas diarias y el Gobierno renuncia a legislar cómo se gestionan las bajas", ha aseverado, para explicar cómo el Ejecutivo de Sánchez se quedó "absolutamente fuera de las decisiones estratégicas".

Así, ha apuntado que los presidentes autonómicos tuvieron que gestionar la pandemia "solos": "Con nuestras responsabilidades, con nuestras competencias y gestionando competencias que no son propias".

GALICIA "NO DELEGÓ"

Ante este panorama, Feijóo ha reivindicado que "Galicia acreditó que sabe gestionar la sanidad", que "sabe gobernar" y que "no delegó lo indelegable".

Dicho todo ello, el presidente gallego ha recalcado que la Comunidad, a pesar del envejecimiento de su población, sea el territorio de la España peninsular "con menos muertes" por 100.000 habitantes derivadas de la pandemia. "No es casualidad", ha apostillado.

Junto a esto, Galicia tiene la "menor tasa" de hospitalizaciones tanto en planta como en unidades de cuidados intensivos (UCI), "porque el sistema de atención domiciliaria funcionó durante la pandemia".

En cuanto a la vacunación, también ha presumido de que la gallega sea la autonomía "que más personas vacunó" tanto con doble dosis como con la de refuerzo.

"Somos la región europea con más vacunados de todas las regiones europeas, por encima de cualquier media de cualquier Estado de la Unión. Creo que vale la pena proseguir con esta sanidad y esta gestión rigurosa", ha sentenciado.

En clave económica, ha cifrado en 600 millones de euros el desembolso de la Xunta en "ayudas directas" a sectores productivos más afectados por la crisis sanitaria.

De todo este balance se ha servido para afirmar que los populares "no gestionan con titulares, sino con acciones concretas que posteriormente se pueden convertir o no en titulares". "Intentamos trabajar, intentamos escuchar. Seguimos el dictado de un comité clínico que no cambió desde el primer día", ha resumido.