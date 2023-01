Feijóo acusa a Aragonès de hacer un feo a Macron y a Sánchez de validarlo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al president de la Generalitat, Pere Aragonès, de hacer un "desaire" al presidente francés Emmanuel Macron, por ausentarse de la cumbre hispanofrancesa en Barcelona antes de los himnos nacionales y ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por dar su "visto bueno".

El líder de la oposición ha pedido disculpas al presidente galo por el "feo" de Aragonès desde Fitur, donde este viernes ha atendido a los periodistas.

Feijóo ha denunciado que el "desaire" y "descortesía" del president de la Generalitat suponen un "falta de respeto" que a su juicio Sánchez validó al agradecer la asistencia de Aragonès al inicio de la cumbre, lo que considera un ejercicio "lamentable" de "cinismo".

A su juicio es "un síntoma del cinismo en el que se mueve la política española", como que el PSOE gobierne con ERC en ayuntamientos y diputaciones o que sea su socio preferente en la Generalitat mientras juegan a decir "una cosa y la contraria" a los ciudadanos.

"Cuando acaba la manifestación en contra de uno, ese uno se reúne con el otro para seguir gobernando juntos", ha denunciado.

Por otra parte, Feijóo ha cargado contra el presidente del Gobierno por señalar que la mayoría de los españoles se sitúan lejos de la protesta independentista contra la cumbre y también de la manifestación del sábado en Madrid en contra de su Gobierno, que el PP apoya pero a la que no acudirá su líder.

Según Feijóo, comparar una protesta que promueve la división del Estado con una que defiende la integridad territorial muestra que "el presidente no se entera o todo le da igual" porque para Sánchez defender la constitución, la democracia y la libertad es lo mismo que el independentismo.

"Vive en un mundo que a la mayoría de los españoles nos parece onírico, de sueños, que no existe. Pero cómo va a ser lo mismo una manifestación en contra de la Constitución que una manifestación a favor de la Constitución", ha argumentado.

Feijóo ha defendido además que el apoyo del PP a la marcha convocada por Unión 78, de Rosa Díez y Fernando Savater, Libres e Iguales, de Cayetana Álvarez de Toledo o S"ha Acaba es "inequívoco" y ha justificado su ausencia en que debe ser la sociedad civil la protagonista.

"Hay partidos que no la apoyan, ellos sabrán", ha dicho Feijóo ante una protesta que secundará Vox y los antiguos dirigentes de Ciudadanos, como Inés Arrimadas, pero no sus nuevos responsables, que no respaldan una convocatoria que se ha comparado con la llamada foto de Colón que unió en esta plaza madrileña a estos tres partidos en febrero de 2019.