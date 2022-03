Feijóo no ve "acertado" destinar en estos momentos 20.000 millones a igualdad

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que "no es acertado" destinar en estos momentos 20.000 millones a planes del Ministerio de Igualdad porque la prioridad deben de ser las familias y los trabajadores y no "mantener" la coalición de Gobierno.

En su comparecencia tras participar en la XXVI Conferencia de Presidentes en Los Llanos de Aridane (La Palma), ha dicho que aunque es difícil hacer un posicionamiento al respecto, porque solo conoce por una nota de prensa esta partida de 20.000 para políticas de igualdad, considera que son "distintas de la prioridad número uno que es llegar a fin de mes".

"No nos parece acertado el planteamiento en este momento. Cada uno tiene sus prioridades, para algunos son las familias y los trabajadores, para otros mantener sus socios de Gobierno", ha recriminado.

Ha insistido en que "no le parece prioritario" destinar esta partida a políticas de igualdad "en un momento en que no podemos pagar el precio de la luz, las fábricas están cerrando, los barcos no pueden salir a faenar y los sectores agrarios no pueden pagar la factura del combustible".

Para Feijóo en estos momentos es "mucho más interesante" rebajar la factura de la luz y el gas y bajar los impuestos de los que combustibles que "mantener una coalición de Gobierno porque una ministra mantenga 'o esto, o nada'".

De esta manera se ha pronunciado al ser preguntado sobre la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha pedido "redirigir" estos 20.000 millones para ayudar a las familias y servicios públicos a paliar la subida de precios de la energía.

En todo caso, Feijóo ha asegurado, durante la rueda de prensa, que ha asistido a la Conferencia como presidente de Galicia y no del PP, una organización que aún no preside, pero considera que es una postura "comúnmente aceptada" por todos los presidentes que hay que intensificar las rebajas fiscales, más allá de si eso puede llegar a significar una eliminación de impuestos, como plantea Díaz Ayuso.