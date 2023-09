Feijóo no acepta "ningún chantaje" de Puigdemont y dice que amnistía e independencia "no caben" para "ningún demócrata"

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que no aceptará "ningún chantaje" del líder de Junts y ex presidente catalán, Carles Puigdemont, de cara a la investidura y ha asegurado que nadie puede pactar con él ni una amnistía ni un acuerdo de independencia para Cataluña.

"La amnistía no cabe en la Constitución, el referéndum de independencia no cabe en la Constitución. Entonces las condiciones del señor Puigdemont no son condiciones que podamos asumir ningún demócrata", sentenció el líder popular en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar en Tenerife las zonas afectadas por el último incendio.

Para Feijóo "sería un disparate" y "una anomalía jurídica que una persona buscada por la justicia española decida el futuro de la nación española". "No podemos aceptar ningún tipo de chantaje y someter la dignidad del pueblo español, de la democracia española y de una de las naciones más antiguas del mundo como es España, a lo que se decida y lo que se proponga sabiendo que esas decisiones y propuestas son ilegales", incidió.

El candidato a la investidura considera que en "ningún país del mundo una persona que tiene cuentas pendientes con la justicia puede decidir quién es el presidente del gobierno o puede decidir si vamos o no vamos a elecciones repetidas".

"Pero es evidente que pactar lo que no se puede pactar, que es el Estado y la integridad del territorio español, eso no puede hacerlo nadie, ni siquiera el señor Sánchez. Por consiguiente espero que a nadie se le ocurra aprobar leyes a sabiendas de que son ilegales y que, de la misma forma que la legislatura anterior, la mesa del Congreso presidido por el PSOE negó la tramitación de un proyecto de ley de amnistía, ahora esa misma mesa presidida por un alto cargo del PSOE no vaya a tramitar un proyecto de ley que hace unos meses se calificó como ilegal, por mucho que necesite el sí del señor Puigdemont", argumentó.

Feijóo avanzó también que si eso ocurriera, para el Senado, con mayoría del PP, "es evidente que eso no se puede aprobar". "Incurriríamos en una responsabilidad política y veríamos si existe algún otro tipo de responsabilidad, votando a favor de una ley a sabiendas de que es ilegal. Eso no se puede hacer en un Estado de Derecho, porque atenta contra el propio Estado de Derecho", culminó.