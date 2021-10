Feijóo abre la puerta a quitar la mascarilla en los recreos "si legalmente es posible" y no tiene "efectos secundarios"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto la puerta a quitar la mascarilla en los recreos de los colegios de la comunidad siempre y cuando sea legalmente posible y clínicamente no tenga efectos secundarios.

Tras el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que retira la obligatoriedad de llevar mascarilla en los patios de los colegios madrileños al aire libre, el mandatario gallego ha asegurado que si se puede evitar la mascarilla en los recreos porque "legalmente es posible y clínicamente no tiene efectos secundarios, lo haremos", ha manifestado a los medios tras reunirse en Madrid con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Feijóo ha puesto de relieve la flexibilidad de restricciones que se han ido llevando a cabo en la comunidad, primero con la suspensión de la declaración de emergencia en todo el territorio, y sengudo, con el aumento de los aforos al 100% y sin limitaciones en ningún tipo de actividad económica, social y cultural.

Eso sí, ha matizado que se mantiene la ley estatal en interiores pero que están analizando "si la ley, dado que es una ley que regula el uso de las mascarillas, permite en los recreos excepcionar el uso de las mascarillas", ha insistido.

"Está claro que en los interiores no lo permite y estamos viendo si legalmente hay alguna posibilidad. En caso de que hubiera una posibilidad legal, que entiendo que sí porque Madrid lo ha hecho, lo pasaremos por el servicio de salud para que nos diga si lo considera prudente", ha subrayado.

Pese a ello, ha avisado de que la pandemia no ha terminado y que aunque la situación es "muy favorable" y el número de casos permite vivir "en normalidad", hasta que no pase el otoño y el invierno "y no veamos cómo conviven los distintos virus, covid, gripe, de momento, la pandemia no ha terminado y, probablemente cuando haya finalizado habrá que estar con la mascarilla y continuar con la distancia", ha recalcado.