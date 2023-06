Feijóo aboga por regular los debates electorales por ley

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado por regular a través de una "disposición legal" los debates electorales y garantizarlos al margen de intereses partidistas, tras pedirle el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un cara a cara semanal.

En un desayuno de Nueva Economía Fórum, Feijóo ha recalcado que sí debatirá con el secretario general del PSOE aunque las "urgencias" de los socialistas no son las suyas, por lo que será a partir de ahora, una vez que este lunes finalice el plazo para registrar candidaturas, cuando los equipos se deberán poner de acuerdo.

"Le digo al señor Sánchez que puede estar tranquilo, va a tener menos dificultades para debatir que para organizar mítines del PSOE y también menos dificultades que mi predecesor, al que le negó un debate electoral", ha recalcado.

El candidato del PP ha cargado contra la "doble moral" de Sánchez por exigir ahora un cara a cara que le negó en 2019 a Pablo Casado y aboga por ello por una regulación.

El líder de los populares se ha comprometido a "sacar una norma", una "disposición legal" para establecer los debates y que no sean "cuando interesa al PSOE" y "cuando no, no".