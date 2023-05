Feijóo aboga por que las tecnológicas limiten el acceso a contenidos de los menores

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado este martes por que las empresas tecnológicas ordenen el acceso de los menores al contenido de determinadas páginas, tras expresar su preocupación por el impacto de las redes sociales y la digitalización en la educación de los menores.

El presidente de los populares ha defendido esta necesidad desde un coloquio con el entrenador de tenis Toni Nadal y el alcalde de Madrid y candidato a la reelección, José Luis Martínez-Almeida el duodécimo de campaña acerca de educación y deportes.

"Lo digo como candidato a la Presidencia del Gobierno y padre de un niño de seis años, me preocupan muchísimo los temas de Internet, las redes sociales, que los adolescentes se pasen el rato delante de un móvil, el consumo de pornografía en la adolescencias, que muchos chacales no se van a la cama si no llevan su teléfono", ha explicado.

Según Feijóo, "las empresas tecnológicas deben ordenar este asunto para que un menor no tenga acceso a cualquier tipo de páginas".