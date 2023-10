Fedeto ve "imposible" hacer un análisis riguroso porque los datos son "reales pero sesgados"

La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha considerado que los datos que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año, publicada este jueves, son "reales pero sesgados", considernado que "los datos parecen buenos porque se habla de ocupados, no de las horas que trabajan".

En este sentido, desde Fedeto abundan en que los datos por comunidades autónomas "son aún más generalistas e incompletos que los nacionales", porque no se desagregan con la misma especificidad, con lo que su análisis riguroso "se hace imposible", al no constar como parados oficiales en la EPA lo que el SEPE engloba bajos los epígrafes 'Desempleados al ser parados que tienen disponibilidad limitada para trabajar', 'Fijo-discontinuos en los periodos de tiempo en los que no trabajan', 'Los trabajadores en ERTE', 'Los eventuales agrarios subsidiados los que buscan un empleo específico' y en el epígrafe denominado 'Otros no ocupados'.

Así, la patronal toledana ha incidido en nota de prensa en que, del total de contratos suscritos en el mes de septiembre, 19,2% de duraron menos de una semana y el 33,5% menos de un mes.

Además, han insistido en que en España "en realidad no hay 2.722.468 parados, hay 3.800.201 personas que no tienen trabajo, registradas como demandantes de empleo".

"La EPA no registra estos parados. Además, la EPA no da a conocer cuántas personas están contratadas como fijo-discontinuas. Estimamos que pueden situarse entre 500.000 y 800.000. En total, 1.077.733 personas paradas que quieren trabajar no son tenidas en cuenta por la EPA como parados oficiales", han aseverado.

"Los datos de la EPA no solo deben ser veraces, deben ser completos. Si se ofrecen sesgados su interpretación es irreal la toma de decisiones macroeconómicas y microeconómicas pueden ser erróneas, afectando muy negativamente a las políticas de empleo, la sostenibilidad de las pensiones, la actividad de las empresas y a la evolución de la economía española", han concluido.