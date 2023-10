Fedeto aboga por dirigir el Plan de Empleo de la Junta a las empresas para lograr mayor inserción en el mundo laboral

El presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Javier de Antonio Arribas, ha defendido que el nuevo Plan de Empleo de Castilla-La Mancha se dirija a las empresas a fin de lograr la inserción de los participantes en el mundo laboral y que la gente que no cuenta con experiencia la consiga y así luego sea "más fácil su contratación", con el objetivo de "sacar al mercado de trabajo de esa catarsis en la que se encuentra".

A preguntas de los medios, tras la presentación de la Asociación de Comercio de Toledo, y coincidiendo este martes con la firma del mencionado Plan de Empleo, Arribas ha admitido que una parte del Plan de Empleo tiene una función social, pero ha incidido en que "lo mejor y más fácilmente puede dar motivo para que la gente trabaje es que ese Plan de Empleo vaya dirigidos a las empresas en gran parte o al menos en un 50 por ciento".

A su juicio, es "mucho más útil que esas ayudas que sirven para contratar a gente" se dirigieran al mundo empresarial más que a un "gasto público puro y duro", ya que a los empresarios les "salvan" de las necesidades de contratación que tienen "y que el mercado no está cumpliendo".

"Nos quejamos de que cuando se oferta trabajo, la gente no acude al trabajo" y eso es porque en algunos casos "hay gente que está subvencionada que decide no trabajar" porque a veces tiene salarios, que son los que los empresarios pueden pagar, que no le satisfacen y "prefiere estar mantenida a seguir trabajando". "Yo lo lamento mucho", ha reconocido el presidente de Fedeto, que ha argumentado que muchas asociaciones y sectores les comunican que eso es lo que está pasando en la actualidad.