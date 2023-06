La Federación Socialista de Mallorca apuesta por un gobierno de izquierdas en Capdepera con Rafel Fernández de alcalde

La Federación Socialista de Mallorca ha destacado este martes su apuesta en Capdepera por un gobierno de izquierdas y ha dado su "máximo apoyo" al candidato Rafael Fernández que "no dará un paso al lado".

Así se ha expresado este martes la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca y presidenta del Consell de Mallorca en funciones, Catalina Cladera, quien ha dicho no comprender "la actitud que tiene MÉS per Capdepera de pedir la 'cabeza' de Fernández" ya que esto podría provocar "un gobierno de derechas".

Cladera ha pedido a los 'ecosoberanistas' que "recapaciten" y ha mostrado su "apoyo y apuesta para llegar a un acuerdo entre PSIB-PSOE y MÉS per Mallorca para que el gobierno progresista sea una realidad". Además, ha asegurado que "si no es así, y gobierna el PP en Capdepera, será porque MÉS per Mallorca lo habrá querido".

También ha añadido que son "inflexibles y no darán la 'cabeza' de alguien que ha trabajado tanto para desarrollar políticas progresistas en el pueblo".