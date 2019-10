Fdez. Vega rechaza el endurecimiento de las fronteras y apela a superarlas

La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, ha rechazado el endurecimiento de las fronteras que plantean líderes internacionales y formaciones políticas y ha asegurado que los retos globales llevan a superar, aunque sea virtualmente, el actual concepto que se tiene de ellas.

Fernández de la Vega ha hecho estas consideraciones este viernes en la inauguración del seminario "La vertebración del territorio nacional en el Consejo de Estado" y en la que la lección inicial ha corrido a cargo de la catedrática de Derecho Internacional Araceli Mangas.

La exvicepresidenta del Gobierno ha advertido del momento de "zozobra" que se vive en la actualidad porque había conceptos que parecían firmemente asentados tras la II Guerra Mundial y que ahora son puestos en cuestión.

"Tenemos a líderes otrora alineados con el orden internacional y ahora parecen obstinarse en debilitarlo", ha lamentado antes de citar como ejemplo "el espectáculo del 'brexit'".

También en España ha dicho que se han podido constatar las enormes dificultades para llegar a entendimientos y pactar un proyecto común.

Aludiendo al título del seminario, ha considerado que el territorio debe entenderse como un espacio común en el que las necesidades de los ciudadanos se vean satisfechas.

En ese contexto, y sin referirse explícitamente en ningún momento a la situación en Cataluña, ha considerado necesario resaltar la apelación al territorio como un espacio compartido de convivencia en el que se desarrolla un proyecto constitucional de integración cimentado en los derechos.

"Los grandes desafíos globales -ha recalcado- nos apremian a una superación, aunque sea virtual, de las fronteras".

Cree necesario concebirlas como un espacio de encuentro y cooperación y no como barreras infranqueables protegidas por muros y alambradas que llevan a la deshumanización.

"Hablemos de fronteras permeables. No digo que no haya que controlar los movimientos de personas, pero no hay que obsesionarse con ello", ha añadido.

Fernández de la Vega ha expresado su disconformidad con la llamada de la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen, a proteger el estilo de vida europeo ya que cree que en el mundo sólo hay hoy una mirada cosmopolita.

También ha reprochado a la UE las políticas de austeridad que amparó durante la crisis porque cree que tuvieron coste en términos de legitimidad y aumento la pobreza y la desigualdad.

A la violencia de genero se ha referido igualmente para lamentar el "negacionismo" del que está siendo objeto en democracias consolidadas.