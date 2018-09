El fatal lapsus de Calviño al hablar de la ministra Montón

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha destacado este martes las rápidas explicaciones dadas por la titular de Sanidad, Carmen Montón, tras las informaciones sobre supuestas irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos, aunque ha dicho no poder opinar porque no las había escuchado. La ministra Montón está "dando explicaciones una vez más; ha sido muy rápida en salir a dar explicaciones. Yo no las he escuchado y no puedo opinar", ha señalado Calviño.

Durante su participación en un desayuno organizado por Fórum Europa, la ministra de Economía ha destacado la "labor absolutamente extraordinaria" que realiza Montón como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sin embargo, ha despertado cierto recelo cuando durante esas alabanzas ha hablado de ella en pasado, como si ya hubiera dejado la cartera de Sanidad. "Desde la perspectiva de su labor como ministra, ha sido... está siendo extraordinaria. "Es impresionante ver la cantidad de iniciativas que ella está liderando y en las que está invirtiendo toda su energía", ha dicho.

La ministra Montón ha afirmado hoy que sería "injusto" dimitir por "algo que no he hecho" porque no sería "una decisión correcta" al considerar que no es su responsabilidad si se cambiaron las notas de su máster después de finalizar el curso. En una entrevista con la Cadena Ser, Montón ha aseverado que está hablando con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en todo momento", así como con la vicepresidenta, Carmen Calvo. Pese a contar con el apoyo del presidente, diputados socialistas han pedido ya la destitución de la ministra.