Farmacéuticos ven "pertinente" recomendar mascarilla y piden "la misma regulación" que para centros sanitarios

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof) considera "pertinente" seguir usando la mascarillas en centros sanitarios y farmacias, toda vez que pide establecer para las oficinas de farmacia "la misma regulación" que el Gobierno saque para otros establecimientos sanitarios.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el vicepresidente del Cacof, Ernesto Cervilla, después de que el pasado viernes el ministro de Sanidad, José Miñones, anunciase una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) a finales de junio para debatir sobre la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias.

"Lo que queremos es que se ajuste el uso de las mascarillas en la farmacia, es decir, que la misma regulación que vayan a sacar para otro establecimiento sanitario la saquen también para las oficinas de farmacia", ha abundado Cervilla, quien ha incidido en que "queremos ponernos al mismo nivel".

De este modo, ha añadido que "todo lo que sean medidas de protección para evitar enfermedades de tipo respiratorio son positivas", por tanto, "exigirla dentro de un uso racional creo que es conveniente". Y si determinan que ya no es necesario, "me imagino que esta decisión se hará con criterios científicos sanitarios", ha subrayado.

En este sentido, Cervilla ha indicado que en las oficinas "no han encontrado protestas" por parte de los usuarios, quien están ya "bastante acostumbrados". "La incomodidad muchas veces para ellos es que se les olvida, pero nadie ha protestado nunca diciendo que es una tontería o que no sirve para nada", ha manifestado.

En definitiva, si el CISNS decidiese que el uso de las mascarillas ya no es obligatorio en las farmacias, desde el Cacof lo ven "recomendable", y, sobre todo, de manera interna para los trabajadores. "Creemos que es una medida de seguridad, pero, por supuesto, no podemos exigírselo a ningún trabajador si la ley ya no nos obliga a ello".

Asimismo, y cuestionado por el hecho de que la Consejería de Salud y Consumo estudia poner en marcha en otoño una nueva campaña de vacunación contra el Covid-19 dirigida a persona vulnerables, el vicepresidente del Cacof ha dicho que imagina que "tienen datos científicos que avalan una inmunización extra" para esas personas vulnerables y "si esa evidencia científica demuestra que es recomendable, por supuesto que incluso la apoyaremos también desde la oficina de farmacia para que la campaña salga correctamente".

Por último, y sobre la venta de test de antígenos, ha indicado que aunque ha descendido respecto a los picos de pandemia, ahora "lleva más o menos una venta normalizada".