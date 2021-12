La FAPA y sindicatos reclaman la permanencia del modelo educativo 0-6 en las escuelas infantiles públicas

La FAPA Giner de los Ríos, CC.OO. y UGT Madrid han reclamado este sábado la permanencia del modelo educativo de 0 a 6 años en las escuelas públicas infantiles de la región, ya que consideran que el Ejecutivo regional tiene intención de eliminarlas.

Así lo han explicado durante una manifestación convocada por la Federación de Enseñanza de CC.OO Madrid en Plaza de España, donde los asistentes han portado pancartas con mensajes como 'Ayuso no me echa de mi escuela' o 'No al cierre de 0 a 6'.

Esta concentración viene motivada por unas declaraciones del consejero de Educación, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, defendió que "lo razonable" es que los niños de 3 a 6 años estén en Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y no en escuelas infantiles, aunque este cambio se hará "poco a poco".

En la manifestación, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín, ha mostrado su preocupación ya que "su eliminación supone que estas escuelas en la oferta pública queden destrozadas" y ha criticado que sí permanezcan las escuelas privadas. "Las familias no tendrán la posibilidad de elegir escuela pública con este nuevo modelo educativo infantil, solo pueden ir al concertado o al privado", ha reprochado.

Por su parte, la presidenta de la FAPA Giner de los Ríos, Carmen Morillas, ha incidido en la necesidad de mantener los centros públicos de educación infantil abiertos.

DECISIÓN "UNILATERAL" CONTRA "MILES DE NIÑOS Y SUS FAMILIAS"

Al hilo, ha acusado a la Comunidad de "decidir unilateralmente que las escuelas de 0 a 6 a las que se han beneficiado miles de niños y sus familias, sea un modelo a extinguir con el argumento de liberar plazas". De igual modo, ha señalo que la solución a esta situación sería "la construcción de más escuelas infantiles públicas".

Una de las congregadas ha sido Nuria, madre de un niño de dos años de la escuela infantil Los Girasoles, quien ha explicado que acaban de incorporarse a este modelo y ven que "el próximo año" se "echará" a su hijo y lo enviarán al colegio más cercano.

"Lo más grave es que aprovechando que no tenemos asociación de padres y madres, nos han enviado una carta el viernes pidiendo que elijamos ya el colegio que queremos, cosa que evidentemente es ilegal. Creemos que forma de mostrar públicamente que estamos de acuerdo con la medida si firmamos", ha aseverado.

A la congregación se han sumado políticos como el diputado de Unidas Podemos en la Asamblea Agustín Moreno o la portavoz adjunta de Más Madrid en la Cámara de Vallecas María Pastor. Esta última ha tachado al Gobierno regional de "incapaz" y le ha recriminado "quitar la opción y el derecho a elegir libremente" por no construir más centros y habilitar plazas públicas.