Fancine celebrará su 33 cumpleaños con una edición "para entrar a vivir"

"Como en Fancine, en ningún sitio". Así se ha referido este jueves la vicerrectora de Cultura de la Universidad de Málaga (UMA), Tecla Lumbreras, a la nueva edición de Fancine, el festival de cine fantástico de Málaga, que celebrará del 8 al 16 de noviembre su 33 cumpleaños bajo el lema 'Home Sweet Home'. Una nueva cita que articulará sus contenidos en torno a la vivienda como eje central y por la que pasarán más de 80 títulos por el cine Albéniz y otras sedes universitarias a lo largo de los nueve días del certamen.

La presentación de este aniversario ha tenido lugar en el Rectorado de la Universidad de Málaga, con la presencia de representantes de las instituciones colaboradoras: María Paz Flores, concejala de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga; Manuel López Mestanza, responsable de Cultura de la Diputación provincial; y Antonio Mª Lara, coordinador académico de Empresa y Proyección Internacional de la Fguma.

Lara ha definido la cita como un "festival canalla" y un evento de referencia en Málaga dentro del ámbito cultural por la cantidad de películas que reúne y su afianzada trayectoria, agradeciendo la incorporación de la Fguma a la cartera de colaboradores de Fancine.

López Mestanza se ha remontado a los inicios de Fancine para asegurar que fue "una revolución en Málaga", al tiempo que se ha referido a él como "uno de los festivales más importantes de España dentro de su género", valorando la iniciativa de la UMA, como universidad pública, por hacer esta decidida apuesta por la cultura.

Por último, Flores ha animado al público a disfrutar de este evento y asistir al cine, especialmente a los más jóvenes, para inculcar el gusto por el fantástico. "Tenemos la gran oportunidad de ver cine de calidad en pantalla grande", ha concluido.

Por su parte, Lumbreras ha sido la encargada de repasar los contenidos de este homenaje cinéfilo que Fancine rendirá a las casas como elementos referenciales en la filmografía de género, por lo que la programación contará en sus diferentes secciones con títulos cuyas tramas se desarrollen dentro del seno del hogar con un claro componente argumental.

"Llenamos nuestra cartelera de casas encantadas, moradas inhóspitas y rencillas vecinales que nos hagan olvidarnos del Euríbor, de las cláusulas suelo, de las comisiones, de las derramas y de las reformas que no acaban jamás. Se nos ha quedado una edición para entrar a vivir", ha bromeado la vicerrectora.

Entre las novedades que ha relatado Lumbreras están, además, uno de los secretos mejor guardados del festival: los presentadores de las galas de inauguración y de clausura. La creadora de contenidos Etsy Quesada (Soy una pringada) dejará su inclasificable impronta en la ceremonia de apertura el próximo miércoles en la sala 1 de Alcazabilla, un evento que finalizará con la proyección de la película 'El libro de las soluciones', nuevo proyecto del director galo Michel Gondry.

La lectura del palmarés también tendrá un toque de comedia y exotismo: el actor malagueño Miguel Ángel Martín, conocido en redes sociales como Tú no mandas, y el androide Max Nitrofoska asumirán la tarea de despedir este hogareño cumpleaños fancinero hasta el próximo otoño, dando paso a la película 'We are Zombies', que apagará definitivamente el proyector del certamen universitario.

Entre medias, se exhibirán más de 80 títulos, entre los que habrá más de una decena de premieres nacionales y otras tantas óperas primas repartidas por toda la cartelera. Encabezando esta programación está su Sección Oficial, formada por diez cintas que competirán por el premio de 9.000 euros que Fancine otorga a la mejor película del festival.

Este apartado a concurso incluye por segunda vez en su historia una película de animación en la pugna ('Mars Express'), además de una representación española ('La espera'), como ya viene siendo habitual desde hace tres ediciones. Se medirán en la gran pantalla con producciones de conocidos realizadores del circuito internacional, como Alice Rohrwacher ('La chimera') o Bertrand Bonello ('The Beast') y otros estrenos en España, como 'Little Bone Lodge'.

La tarea de valorar esta decena de piezas y confeccionar este podio cinematográfico recaerá el jurado oficial, integrado en esta ocasión por la directora de producción Melina Frías; el crítico de cine Carlos Aguilar y la programadora de festivales Annick Mahner.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El resto de la cartelera incluirá los ya habituales apartados del festival, como la Sección Informativa, que dará muestra de otros filmes de calidad pero fuera de competición; Horror Zone, donde la sangre, el gore y el terror más extremo serán los protagonistas; Fanzriller, que se consolida como uno de los focos programáticos ampliando los contenidos a otros géneros afines; o Ánima Zone, que pondrá el punto de color y fantasía con cintas como la nueva película del ilustrador Bill Plympton ('Slide').

Asimismo, vuelven a la parrilla fancinera Fantástico Nacional y Fantástico Local, que servirán de escaparate a las producciones recientes de pasaporte patrio, y el Fantástico en Familia, que pasará 'Little Monster' para el público infantil.

El núcleo de las proyecciones volverá a ser el cine Albéniz, aunque se refuerza el carácter universitario del festival con pases gratuitos en el Rectorado de la UMA, como el ciclo de CineAsia, y con un amplio catálogo de actividades paralelas que se desarrollarán en distintos escenarios del Campus de Teatinos y el Contenedor Cultural.

Entre los eventos que complementan las películas de la cartelera habrá concursos, como el popular de K-Pop, talleres infantiles, propuestas escénicas como la de la compañía Mu Teatro, la presentación del nuevo libro del periodista Jesús Cintora, el concierto del grupo heavy Santo Rostro y el tradicional recital de bandas sonoras en la ETSI de Informática y Telecomunicaciones, una exposición en Galería Central o una visita guiada por los rincones más misteriosos del centro de Málaga.

Además, se dotará de mayor carácter social al evento con una cartera de invitados entre los que estarán los equipos de las películas 'Pandemoniun', 'Os reviento', 'La mesita del comedor', 'Deviant', 'Keratyna' o 'No One and Nothing'.

Las entradas, que están a la venta desde el pasado viernes, se pueden comprar a un precio único de 3 euros a través del canal de Uniticket y en la taquilla del Albéniz. Igualmente, en la ventanilla de calle Alcazabilla, los interesados podrán adquirir un bono canjeable para diez películas distintas a un precio cerrado de 20 euros.

Para concluir el encuentro, Lumbreras ha querido despedirse del equipo del Servicio de Cultura de la UMA, responsable de la organización del evento, tras liderar este proyecto en los últimos ocho años como vicerrectora.

"Gracias por haberme dejado formar parte de este milagro que, sin vuestra dedicación y esfuerzo, no obraríamos año tras año. Jamás imaginé que este refugio gamberro y descarado que montamos en noviembre llegaría a ser mi lugar favorito del mundo. Hoy, mañana y siempre, Fancine será mi hogar", ha finalizado.