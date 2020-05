La familia de Ratko Mladic, condenado por genocidio en Bosnia, dice que ha sufrido un grave deterioro de salud

La familia de Ratko Mladic, condenado a cadena perpetua por genocidio en la guerra de Bosnia, ha asegurado que el exgeneral ha experimentado un grave deterioro en su estado de salud y que su vida podría llegar a correr peligro por la anemia que padece, según informa el diario 'Vecernje Novosti'.

"No tenemos todavía los documentos médicos pero la información es innegable. Sus análisis de sangre están peor que nunca. Son significativamente peores que los análisis de sangre que tuvo después de la operación de colon a finales de marzo, que eran verdaderamente malos", ha asegurado al diario serbio Darko Mladic, el hijo del exgeneral encarcelado en la prisión de Scheveningen, en La Haya (Países Bajos).

El hijo de Mladic ha afirmado que el servicio médico de la prisión no da información a la familia sobre la evolución médica del exgeneral y se limita a señalar que mantiene una tendencia positiva desde la intervención quirúrgica a la que fue sometido.

Darko Mladic ha señalado que La Haya no remite periódicamente información médica sobre el estado de salud del exmilitar y que la familia solo tiene una información que data de comienzos de abril. "Basándonos en estos resultados, nuestros médicos creen que Ratko necesita una transfusión pero los médicos no se la han realizado. No tenemos información sobre si le dan medicinas para la anemia, aunque sus análisis de sangre llevan meses sin ser buenos. Sus niveles de hierro son terriblemente malos", ha afirmado.

También se ha referido a la operación quirúrgica a la que fue sometido Mladic para extirparle un tumor benigno y ha asegurado que, desde esa intervención, su vida no ha mejorado. "No vemos ninguna mejora comparándolo con el periodo anterior. No se siente mejor y la operación fue obligada y se realizó en medio de la pandemia de coronavirus con un elevado riesgo por ese virus y también por el estado de su sangre", ha explicado.

El hijo de Mladic ha dicho que su padre está moviéndose cada vez menos por su debilidad y que no les cuenta cómo se encuentra, a pesar de que habla con ellos cada día. "No dice si se encuentra bien o no. Hay que esforzarse mucho para sacarle información sobre ese tema y él bromea con que es como el hierro antiguo", ha relatado.

Darko Mladic también ha mostrado su desacuerdo por la decisión del tribunal de La Haya de convocar para mediados de junio la vista pública del recurso presentado por el exgeneral contra su condena. "Estamos sorprendidos con la idea de que el proceso continúa sin que haya vuelto la normalidad por la epidemia. Sigue habiendo restricciones en Países Bajos. Él no tiene contacto con sus abogados. Nadie puede entrar en la prisión", ha señalado. "Lleva tres meses sin tener la oportunidad de reunirse con sus abogados", ha concluido, según recoge la televisión serbia B92.

En noviembre de 2017, Ratko Mladic, también conocido como el 'carnicero de los Balcanes', fue condenado por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad cometidos durante la guerra de Bosnia y Herzegovina (1992-1995).