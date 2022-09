La familia de Griñán presenta la petición de indulto por equidad y humanidad

La esposa y los hijos del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE, han registrado este jueves en el Ministerio de Justicia la petición de indulto parcial, a la que se han adherido históricos dirigentes socialistas de su generación.

Fuentes socialistas conocedoras de la iniciativa han confirmado a Efe que han firmado la petición los expresidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González; el exvicepresidente Alfonso Guerra y el expresidente de Castilla-La Mancha José Bono.

Otros destacados socialistas que se han adherido son la exvicepresidenta del partido Elena Valenciano; el exsecretario general del PSOE madrileño Jaime Lissavetzky; y la expresidenta de Andalucía, Susana Díaz.

La actitud de Díaz, ahora senadora, contrasta con la del líder del PSOE-A, Juan Espadas, que no se adhiere a la petición porque el código ético del partido prohíbe expresamente que los cargos públicos puedan solicitar indultos a condenados por corrupción.

El Supremo ha dado a conocer este verano el fallo de la sentencia por la que condena a Griñán a seis años de cárcel por un delito de malversación en el caso de los ERE, si bien aún no se conoce ni el contenido de esa sentencia ni el de los dos votos particulares de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que son contrarios a la condena por malversación, que es la que implica la pena de prisión.

Precisamente, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado que "no es una sentencia unánime" y, por tanto, no solo habrá que "ver qué dice la sentencia" sino también "esos votos particulares".

Y aunque la titular de Justicia no ha querido pronunciarse sobre escenarios futuros, sí ha destacado en una entrevista con Efe previa a la presentación de la petición de indulto que "no sería la primera vez" que un Gobierno concede el indulto a un ex alto cargo de su partido condenado por corrupción, si bien estos han sido escasos y mayoritariamente por penas de inhabilitación, no de prisión.

Según la familia, se trata de una solicitud "exclusivamente familiar" y basada en las "circunstancias personales excepcionales" de Griñán, "un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la libertad y la democracia, la igualdad, el Estado del bienestar" y por "un profundo respeto a las instituciones del Estado", incluidos los tribunales de Justicia.

Los firmantes (su esposa, María Teresa Caravaca, y sus tres hijos, Manuel, Ana y Miguel) aseguran en un comunicado remitido a EFE que la petición está "alejada por completo de cualquier consideración política o jurídica relativa al fallo judicial" y se ampara "expresamente en razones de humanidad y equidad".

Recalcan en ese sentido que Griñán siempre ha mantenido "un prudente silencio" respecto a los tribunales "en contraste con la exacerbada exposición mediática sufrida durante estos últimos años".

Y recuerdan que, "tras más de cuarenta años consagrado al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario, como acredita su patrimonio, que es público y conocido y ha sido objeto de investigación durante el caso, sin que en ningún momento se haya producido en absoluto enriquecimiento personal ni familiar".

En ese contexto, la familia subraya "la manifiesta desproporción de la condena impuesta en comparación a la de otras personas que sí incrementaron su patrimonio en diferentes casos de similar repercusión".

Los familiares inciden asimismo en los dos votos particulares del Supremo y subrayan que tampoco el instructor que investigó el caso en el Supremo en 2015 inculpó a Griñán por malversación, solo lo hizo por prevaricación, lo que "pone de manifiesto que no ha sido posible alcanzar una decisión más allá de toda duda razonable".

La mujer y los hijos del expresidente andaluz consideran que estas circunstancias "son motivo suficiente para amparar una petición de indulto parcial referido a la pena privativa de libertad".

Desde el Ejecutivo andaluz, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, considera "absolutamente improcedente" que con el indulto para Griñán algunos pretendan lograr la "inmunidad" para el PSOE, partido al que ha instado a abrir un debate interno y a tener la "valentía" de asumir la sentencia condenatoria, en la que queda "absolutamente claro" que hubo una trama de corrupción en Andalucía.

La petición de indulto es una pieza más de la estrategia procesal de Griñán para evitar el ingreso en prisión, pues su abogado pretende abrir otras dos vías, una en el Supremo presentando un incidente de nulidad contra la sentencia, una vez se publique.

Y otra más ante el Tribunal Constitucional argumentando la violación de algún derecho fundamental para así pedir la suspensión total o parcial de la ejecución de la sentencia.