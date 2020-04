La familia del médico fallecido en Madrid critica que se hagan test a los políticos y no a los sanitarios

La familia del primer médico fallecido por Covid-19 que ha trascendido en la Comunidad de Madrid se pregunta qué habría pasado si le hubieran hecho el test antes de estar entre 8 y 9 días con fiebre, según ha plasmado su hija en una carta difundida a través de las redes sociales.

"Los políticos son fundamentales y se les debe hacer el test o la serología rápido, pero a los sanitarios les dejamos que se contagien y sin ellos saberlo ni quererlo pues que sigan contagiando a los pacientes", ha denunciado Marta Pérez, hija del difunto Luis Pérez, médico del SUMMA 112 y del ambulatorio de HM Hospitales en Alcalá de Henares.

Esta "futura MIR en unos meses" ha criticado a "esas lentas, desastrosas y desorganizadas autoridades expertas", que "vendieron" a su padre "mientras ya llevaban a sus espaldas 2 test" y él seguía esperando el suyo "malito en la cama", mientras le decía: "Cariño, estate atenta porque van a venir mis compañeros a hacerme el test", según ha recogido en su carta.

"Una semana estuvo esperando el test", ha denunciado Marta, quien en su carta critica que se sabía que un político era positivo "al día siguiente" y señala que su hermano mayor quiere "dejar una duda": "¿Si le hubieran hecho el test antes y no tras 8-9 días de fiebre, y le hubieran puesto tratamiento antibiótico, estaría yo escribiendo esto?".

Luis, padre de tres hijos "pura imagen de él" y marido de "una mujer a la que no dejó jamás de apoyar y de ir a muerte con ella ante viento y marea", era "consciente del riesgo que tenía" como "paciente de riesgo" y "aún así solo quería ayudar".

Tras infectarse, aunque esto no lo supo hasta 8-9 días después cuando ingresó, se aisló en su habitación, y "esa semana en casa fue horrible", porque "empezó solo con tos y fiebre, pero poco a poco empezaron a aparecer más síntomas como esa brutal astenia que parecía como si le hubiese pasado un camión por encima, esa neuralgia en el oído tan dolorosa en la que cada vez que le daba el cuadro se desencajaba su cara en la pantalla", ya que aunque estaba en la habitación de enfrente no dejaba a sus familiares verle y solo hablaban por móvil, y "resto de síntomas como la anosmia, fatiga, dolor de garganta...".

Además, "se sentía defraudado consigo mismo", ha proseguido su hija. "Sentía que era un fracaso de médico porque algo había hecho mal", ha explicado. "Pues no, papá, no hiciste nada mal. Para malos aquellos que no te dieron el material de protección", ha aseverado.

Cuando Marta y su madre --"ginecóloga que decidió darse de baja al comenzar con clínica cuyo principal miedo era no contagiar a sus pacientes embarazadas"-- auscultaron a Luis y escucharon "unos pequeños crepitantes en la base pulmonar izquierda", fue ingresado y tras 12 días en la UCI falleció este domingo.

"Ahora nos hemos dado cuenta de que sin sanidad ni ciencia el país muere", ha recalcado Marta en su misiva, para señalar que "un médico, un científico o un profesor son vitales para que la población crezca sana y completa", y "no dar golpecitos a una pelota --lo que asegura que puede afirmar como jugadora profesional de baloncesto-- o ser ministro", ya que a su juicio a estos les ha faltado "sentido común".